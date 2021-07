Masivo repudio a la situación en Cuba por las detenciones

Washington

Una veintena de países, entre ellos varios latinoamericanos entre los que no se encuentra Argentina, se unieron ayer al gobierno de EE UU para instar a Cuba a respetar los derechos civiles y liberar a las personas detenidas por las protestas inéditas celebradas el último 11 de julio en la isla.

Brasil, Colombia y Ecuador fueron algunas de las 21 naciones que se unieron al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un llamamiento al gobierno comunista para que “respete los derechos y libertades legalmente garantizados del pueblo cubano” y “libere a los detenidos por ejercer su derecho a las protestas pacíficas”.

“Instamos al gobierno cubano a que preste atención a las voces y a las demandas del pueblo cubano”, dice la declaración conjunta, que también pide el fin de las restricciones de Internet. “La comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que toda persona merece”.

Otras naciones latinoamericanas que firmaron la declaración fueron Guatemala y Honduras, ambas alineadas con la política exterior estadounidense.

Cuando la ola de reclamos en Cuba estaba hace dos semanas estaba en su pico de tensión, el presidente argentino Alberto Fernández también prefirió no pronunciarse sobre el tema. “Yo no sé lo que está pasando en Cuba, pero terminemos con los bloqueos”, dijo entonces.

El canciller cubano Bruno Rodríguez comentó en un tuit que el llamado de Blinken se basa en el apoyo “de un puñado de países que fueron presionados para acatar sus dictados”.

Señaló que Cuba tiene el respaldo de 184 naciones que piden a EE UU eliminar el embargo contra la isla y emplazó a Washington a presentar pruebas que demuestren sus “calumniosas acusaciones”.

Corea del Sur, aliada tradicional de EE UU, fue la única nación asiática que se sumó, mientras que desde Europa apoyaron Austria, Polonia y Grecia.

La declaración, sin embargo, no está firmada por aliados cercanos de EE UU, como Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Japón y España, pese al entusiasmo que mostraron por trabajar junto al presidente demócrata Joe Biden tras las turbulencias de su predecesor, el republicano Donald Trump. Biden pretende hacer un frente común con sus aliados para presionar a Cuba, pero Washington ha estado tradicionalmente aislado en este tema.

De hecho, la Asamblea General de la ONU condenó, a fines de junio, por abrumadora mayoría y por 29ª vez el embargo impuesto contra la isla por EE UU contra en 1962.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso a EE UU permitir nuevamente el envío de remesas a Cuba, como un primer paso para levantar el embargo.

El gobierno de Biden impuso la semana pasada sanciones al ministro de Defensa de Cuba. Desde la Casa Blanca dicen estar buscando formas de restablecer el acceso a Internet y de permitir que los cubano-estadounidenses envíen dinero sin que el gobierno se quede con una parte.

Cuba registró el 11 de julio manifestaciones inéditas en más de 40 localidades, en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y de una fuerte suba de contagios por COVID-19. Las protestas dejaron un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos