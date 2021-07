Estados Unidos pactó con Irak el cese de su misión de combate

Joe Biden y el primer ministro iraquí, Mustafa al Kadhimi, anunciaron ayer un acuerdo para que a finales del 2021 el ejército norteamericano no participe en ninguna misión de combate en Irak, después de 18 años batallando en el país.

El pacto no establece una reducción reseñable de los actuales 2500 efectivos que quedan desplegados en la zona, sino más bien una redefinición de la misión que tienen encomendada hacia el entrenamiento y la ayuda logística.

Biden lo confirmó ante la prensa en la Casa Blanca para confirmar que Estados Unidos no tendrá ninguna implicación en las operaciones de combate en el país árabe “a finales de este año”. Sin embargo, el mandatario no dijo nada sobre los cerca de 900 militares que están desplegados en la vecina Siria. Por su parte, el primer ministro iraquí afirmó que la relación de su país con EEUU es “más fuerte que nunca”.

El presidente norteamericano se declaró esperanzado con las elecciones en ese país el 10 de octubre y recalcó que Washington seguirá ayudando al Gobierno iraquí en cuestiones sanitarias, de medio ambiente y con miles de dosis de vacunas contra la Covid-19, que ya están “de camino” a Bagdad.

Tras la invasión ordenada por Bush en 2003 y el derrocamiento de Sadam Hussein, Barack Obama anunció en 2011 el fin de la guerra y dejó escasas tropas. Pero en 2014, ante el avance de los terroristas del autodenominado Estado Islámico (Isis) que se había hecho con parte del territorio, el Gobierno iraquí pidió a Estados Unidos ayuda para responder y Obama decidió volver a intervenir.