Crisis en Cuba: confirmaron un muerto y al menos 130 detenidos

El Gobierno de Cuba confirmó ayer que las protestas opositoras que se extendieron este fin de semana en varias ciudades ya dejaron un muerto.

Según un comunicado, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, murió el lunes por la tarde cuando “grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales (...) alteraron el orden” e intentaron dirigirse hacia una comisaría de Policía “con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar las instalaciones”, en el municipio de Arroyo Naranjo.

El hombre falleció cuando participaba en una protesta en el humilde barrio La Güinera, en la periferia de La Habana, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Los manifestantes fueron interceptados por las fuerzas de seguridad, informó el Ministerio del Interior cubano, y en el intento por evadir la actuación “incendiaron contenedores”. Además, agregó el comunicado oficial, “agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar”.

De todos modos, el Gobierno niega un “estallido social”. “El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social, no lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y el apoyo de nuestro pueblo a la revolución”, afirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez en una conferencia de prensa.

En el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas de Seguridad y los manifestantes decenas de personas fueron detenidas. Aunque el Gobierno de Miguel Díaz-Canel no dio cifras, otras fuentes hablaban ayer de entre 130 y 140 arrestados.

El Ministerio del Interior lamentó la muerte del manifestante “en medio de un complejo escenario en el cual se preserva la tranquilidad ciudadano y el orden interior”. Pero no dijo nada sobre los detenidos, mientras muchas familias buscan a personas supuestamente arrestadas.

De acuerdo con una lista publicada en Twitter por el contestatario Movimiento San Isidro, hasta ayer 130 personas permanecían arrestadas o desaparecidas, incluidos periodistas independientes y activistas de la oposición, entre ellos José Daniel Ferrer, Manuel Cuesta Morua y Luis Manuel Otero Alcántara, principales disidentes del país.

Entre lunes y martes, una teniente recibió en la estación de policía a los familiares que preguntaban por los arrestados.

“Todos los detenidos fueron trasladados al (centro de detención) Vivac, a 100 y Aldabó (cuartel general de la Dirección Técnica de la Policía Nacional) y a 10 de Octubre (otra estación)”, les dice en forma seca, sin dar más detalles.

En la capital reinaba este martes una aparente calma, aunque con gran presencia militar y agentes vestidos de civil recorriendo los barrios.

Pero internet móvil, motor de las manifestaciones, seguía suspendido en la isla. El grupo de monitoreo de internet Netblocks reportó interrupciones en Cuba en las principales redes sociales y plataformas de comunicación, como WhatsApp y Facebook.