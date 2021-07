Exmilitares colombianos, entre los sicarios del magnicidio en Haití

Las investigaciones sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se abren paso en un escenario todavía lleno de incógnitas. Las autoridades del país caribeño informaron este viernes que al menos 28 mercenarios participaron en el magnicidio. Se trata de 26 colombianos, varios de ellos antiguos oficiales de Ejército retirados a partir de 2018, y dos estadounidenses de origen haitianos. De ellos, 20 fueron detenidos, 17 a primera hora y otros tres al final del día, otros cinco lograron huir y al menos tres fallecieron a manos de las fuerzas de Seguridad.

La policía de Colombia presentó un cuadro con los rostros y nombres de 13 exmilitares e informó de que fueron reclutados por cuatro empresas de seguridad de Colombia, que pagaron sus billetes aéreos y que viajaron en dos grupos, a finales de mayo y comienzos de junio.

Según las primeras informaciones, tuvieron 32 días para planear el ataque. “Se está ampliando información sobre las empresas que los reclutaron”, dijo el director general de la policía colombiana, Jorge Luis Vargas, quien aseguró que “se están haciendo todas las verificaciones ya en Colombia para enviar un informe completo a las autoridades de Haití”.

“Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad de los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse”, añadió el presidente colombiano, Iván Duque, tras comunicarse con el primer ministro de Haití, Claude Joseph. El mandatario colombiano ordenó también que el director de inteligencia de la policía viaje a Haití con integrantes de Interpol Colombia para ayudar en las investigaciones.

La policía colombiana aseguró que aún está pendiente de responder a nuevos requerimientos de las autoridades haitianas. También Estados Unidos enviará a una delegación, integrada entre otros por miembros del FBI, según informó la Casa Blanca.

Mientras el desarrollo de los acontecimientos continúa en una nebulosa, la sorpresiva llamada de una mujer a una emisora de radio colombiana aportó algunas pistas, imposibles de contrastar, sobre cómo el grupo fue reclutado para una operación de esa magnitud, así como sobre el perfil de los exmilitares. La mujer, que se identificó como la esposa de Francisco Eladio Uribe, uno de los detenidos, dijo que su marido había sido contratado por “una agencia de seguridad para cuidar familias de jeques”, que no sabía exactamente el lugar al que serían asignados y que le ofrecieron 2700 dólares (unos 2300 euros) por el encargo.

“Hablé con él el miércoles a las 10 de la noche y me dijo que les tocaba prestar guardia, estaba tranquilo”, relató la mujer. Al día siguiente, agregó, su esposo le escribió diciendo que huía, que lo estaban atacando y que “no entendía qué había pasado”. Después, no tuvo más contacto hasta que lo vio en las noticias como uno de los capturados.

Rastro en redes

Francisco Eladio Uribe era soldado profesional y dejó el Ejército en 2019, pero, además, tenía una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como se conoce en Colombia a los asesinatos de civiles para presentarlos como guerrilleros. El asesinato fue cometido en 2008 y Uribe se había comprometido a dar información al tribunal de paz de Colombia sobre su participación. Según esa versión, a este soldado lo localizó el sargento Duberney Capador, uno de los que resultó muerto en el operativo policial.

La ruta que presuntamente siguieron entre Bogotá, República Dominicana y Haití fue confirmada por el jefe de la policía colombiana, que reveló que 11 exmilitares viajaron el 4 de junio desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Otro grupo lo hizo el 6 de mayo. “Duberney Capador y Alejandro Rivera García se trasladaron desde Bogotá hasta Panamá y luego a República Dominicana el 6 de mayo, estuvieron 4 días y el 10 de mayo, de Santo Domingo a Puerto Príncipe por vía aérea”, dijo Vargas.