Biden anuncia nuevo plan para impulsar hacia la vacunación

El presidente Joe Biden participará de una reunión con su equipo de respuesta al Covid-19 y pronunciará luego un discurso sobre los esfuerzos de su administración para conseguir que más estadounidenses se vacunen contra el Covid-19, después de que Estados Unidos no alcanzará sus objetivos de vacunación del 4 de julio.

Biden no anunció ninguna estrategia nueva el martes, pero habló de cinco áreas clave en las que se está centrando su equipo de Covid-19: la divulgación puerta a puerta para informar a los estadounidenses sobre las vacunas; un énfasis renovado en hacer llegar las vacunas a más médicos de atención primaria y otros proveedores de atención sanitaria; la intensificación de los esfuerzos para hacer llegar las vacunas a los pediatras y otros proveedores que atienden a los más jóvenes; y hacer que las vacunas sean accesibles para los trabajadores mediante el establecimiento de clínicas de vacunación en el trabajo, la obtención de tiempo libre pagado para los empleados y la ampliación de los esfuerzos de las clínicas móviles, según un funcionario de la Casa Blanca.

Después de que el equipo informe al presidente sobre la respuesta al Covid-19, Biden hablará al pueblo estadounidense sobre el fuerte progreso que el país ha hecho en la recuperación debido a su robusta campaña de vacunación. También se referirá a la importancia de que todos los estadounidenses elegibles se vacunen, especialmente a medida que la variante Delta sigue creciendo entre las personas no vacunadas en todo el país”, dijo el funcionario.

Y añadió: “También hará hincapié en cómo la Administración continuará sus esfuerzos para trabajar con los gobernadores, los líderes locales y en todo el sector público y privado para conseguir que más estadounidenses se vacunen, haciendo que las vacunas estén disponibles en más entornos de atención médica, y responder a los puntos críticos”.

Algo más del 67% de los adultos estadounidenses se han vacunado al menos una vez contra Covid-19 y más de 157 millones de estadounidenses están totalmente vacunados hasta este martes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El objetivo de Biden era que el 70% de los estadounidenses tuvieran al menos una vacuna y que 160 millones de estadounidenses estuvieran totalmente vacunados para el 4 de julio.