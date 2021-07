Biden viajará a visitar los restos del edificio que se desplomó en Miami

El presidente Joe Biden anunció este martes que prevé viajar el jueves a Florida para visitar el lugar del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas de Surfside (Miami-Dade) que ha dejado al menos 11 fallecidos y 150 desaparecidos.

En breves declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca antes de salir de viaje para un acto en el estado de Wisconsin, Biden indicó su intención de desplazarse al lugar de la tragedia ocurrida la pasada semana.

“Sí, eso espero. Tan pronto como podamos. Quizá tan pronto como el jueves”, respondió el mandatario a las preguntas de si tiene planeado viajar a esa localidad del condado de Miami-Dade. Posteriormente, la Casa Blanca confirmó el viaje, que también incluirá a la primera dama, Jill Biden.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó el lunes que se han enviado a la zona del suceso recursos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (Fema) y expertos de diversas agencias federales como la Administración de Seguridad y Salud (Osha) o el FBI trabajan también para ayudar en el rescate y en el análisis de lo ocurrido.

El número de desaparecidos por el derrumbe se sitúa ahora en 150, mientras que los localizados con vida son 136, indicó este lunes la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que prometió llegar “hasta al fondo” en la investigación para determinar las causas de esta tragedia que ha tocado a personas y familias de diversos países.

Tras el anuncio de la Casa Blanca, la alcaldesa expresó: “La respuesta y el apoyo que hemos recibido de socios federales, estatales y de otro tipo durante los últimos seis días no han tenido precedentes, y estoy profundamente agradecida. El Presidente visitará el lugar de esta tragedia para pasar tiempo con las familias afectadas y los socorristas”.

Por causas hasta ahora no determinadas, el ala noreste del edificio Champlain Towers, inaugurado en 1981 y con un total de 136 apartamentos, se derrumbó en la madrugada del 24 de junio, cuando sus residentes dormían.

La mayoría de las víctimas mortales identificadas hasta ahora tenían origen hispano, como muchos de los rescatistas, entre los que hay equipos llegados de otras zonas de EE. UU. y también de países como México e Israel.

Biden dijo el domingo que su administración se coordinaría con los funcionarios locales y que estaba “listo para proporcionar cualquier apoyo o asistencia que se necesita”. En un comunicado, añadió: “Este es un momento inimaginablemente difícil para las familias que soportan esta tragedia”.

Los expertos están estudiando posibles fallos críticos preexistentes en la estructura de la torre de apartamentos, que se desplomó en un montón de escombros humeantes mientras los residentes dormían en la madrugada del jueves.

Los equipos de rescate de Florida y del extranjero han trabajado sin descanso para buscar señales de vida entre los escombros, pero el panorama es cada vez más sombrío, ya que nadie ha salido con vida de los escombros. “La búsqueda continúa, y no se detendrá hasta que haya una resolución”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas el lunes.