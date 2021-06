Fuerte explosión e incendio, en una estación de trenes de Londres

Docenas de bomberos combatieron ayer un gran incendio cerca de la estación Elephant and Castle, en Londres, luego de que se produjera una masiva explosión dentro del lugar. Si bien en un principio se creyó que el incidente había ocurrido en una estación de subte, luego se confirmó que en realidad había sido en los trenes. La policía dijo que el incidente no se considera de naturaleza terrorista.

Según los videos publicados en las redes sociales, se veían grandes columnas de humo en el lugar. Todavía se desconocen las causas, pero las fuentes afirmaron que una hipótesis es que todo se originó debido a la presencia de “peligrosas sustancias químicas”.

De acuerdo al medio británico, la columna de humo negro proveniente de la estación podía verse a varios kilómetros de distancia del lugar. Los testimonios de personas que vieron el incidente hicieron referencia a una “bola de fuego” que salió de golpe e inundó la zona de humo.

Según informó el cuerpo de bomberos de Londres, tres locales comerciales situados en la zona fueron consumidos por las llamas, además de seis coches y una cabina telefónica. Los equipos de emergencia de Londres confirmaron que seis personas fueron tratadas por servicios de emergencias pero no hay más detalles al respecto.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, señaló que estaba siguiendo de cerca lo ocurrido, y agradeció a los servicios de emergencia de la ciudad su premura a la hora de atajar el fuego y garantizar la evacuación segura de residentes y pasajeros.