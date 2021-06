La Suprema Corte mexicana da vía libre al uso recreativo del Cannabis

El pleno del Tribunal Constitucional de México aprobó ayer el uso recreativo y libre de la marihuana. Fue a través de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre algunos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas y la plantación y distribución de esta sustancia.

Con ocho votos favor del proyecto y tres en contra, fueron eliminados los artículos que prohibía el uso de la sustancia. El presidente de la Suprema Corte calificó de “día histórico para las libertades la consolidación del libre desarrollo de la personalidad en el uso recreativo del cannabis”.

La aprobación insta a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan sembrar, cosechar, transportar y consumir Cannabis en tanto el Congreso legisle adecuadamente sobre ello. Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos (Cofepris) deberá redactar unos lineamientos para la adquisición de semillas y precisar que el consumo de esta droga no puede hacerse afectando a terceros ni en lugares públicos donde el resto de personas no haya dado su autorización.

Una vez que se publique todo esto en el Diario Oficial de la Federación, Salud deberá emitir los permisos a los ciudadanos, que ya no tendrán que presentar un recurso de amparo para ello, como se venía haciendo hasta ahora, lo que ha sido calificado por algunos ministros como discriminatorio para los ciudadanos que no tienen recursos jurídicos.