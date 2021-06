Elecciones en Francia: pierde la ultraderecha y se mantiene el alto porcentaje de abstención

La segunda vuelta de las elecciones regionales francesas se realizó ayer y se mantuvo el 60% de la abstención. El partido centrista del presidente Emmanuel Macron y el ultraderechista de Marine Le Pen fueron los perdedores del balotaje de las elecciones regionales de ayer en Francia. Los principales vencedores fueron la agrupación de derecha tradicional Los Republicanos y el Partido Socialista.

El partido ultraderechista, Agrupación Nacional, no pudo consagrarse en ninguna región. La agencia de encuestas Ifop estimó que el partido de Le Pen solo pudo superar el 20% de los votos a nivel nacional. La derrota ha sido atribuida por muchos analistas al denominado como “frente republicano”, la alianza entre los bandos de izquierdas y derechas del país.

“Es una decepción para la mayoría presidencial”, admitió Stanislas Guerini, jefe del joven partido La República en Marcha (Lrem) de Macron, pese a que aún no se habían publicado resultados oficiales de los comicios.

“Esta noche no ganaremos ninguna región”, reconoció a su vez Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (RN, en francés), que de ese modo sigue sin poder acceder a un gobierno local.

El candidato de RN Thierry Mariani fue derrotado por su competidor conservador Renaud Muselier en la región sudoriental Provenza-Alpes-Costa Azul, la única en la que el partido ultraderechista podía aspirar a un triunfo.

Le Pen opinó que Francia sufre una “profunda crisis de la democracia local” y, con la vista puesta en las presidenciales de 2022, sostuvo que “la movilización es la clave de las futuras victorias”.

“Ahora todo el mundo ha entendido que las elecciones presidenciales son un juego a tres bandas”, estimó el conservador Xavier Bertrand, que obtuvo una cómoda victoria en la región norteña Altos de Francia y ya anunció su candidatura para 2022.

Los analistas locales reconocieron que los resultados ponen en duda el escenario previsto para las presidenciales del año próximo.

La abstención alcanzó un máximo histórico de alrededor de 66%, similar a la de la primera vuelta y muy por encima del 55% de las anteriores elecciones regionales, celebradas en 2015. “Lo que estamos viendo es la culminación de una desconexión entre los votantes y la clase política”, interpretó la politóloga y académica Jessica Sainty, aunque admitió que la crisis por la pandemia de coronavirus también influyó para que la abstención fuera tan alta.

En la primera vuelta del domingo pasado el Lrem ya recibió un duro golpe. A pesar de haber enviado a varios ministros a hacer campaña y de que el propio Macron se embarcara en una gira por todo el país, en algunas regiones Lrem no reunió el 10% necesario para llegar a la segunda vuelta.