La variante Delta del virus alarma a la Unión Europea

Estocolmo

La variante Delta, anteriormente conocida como india, podría representar el 90 por ciento de los nuevos casos de Covid-19 en la Unión Europea (UE) a finales de agosto, según aseguró ayer el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

“Basándonos en las pruebas científicas disponibles, la variante Delta es más transmisible que otras (...) y estimamos que a finales de agosto representará el 90%” de los nuevos casos en la UE, indicó la agencia europea en una nota. La directora del ECDC, Andrea Ammon, llamó a extremar la vigilancia, ya que “es muy probable que la variante Delta circule ampliamente durante el verano (boreal), especialmente entre los jóvenes que no son objeto de la vacunación”.

Para enfrentar la emergencia de esta cepa, que es entre un 40 y un 60 por ciento más transmisible que la Alfa -aparecida en el Reino Unido y actualmente predominante en la región-, la agencia sanitaria llamó a acelerar las inmunizaciones.

Los estudios, ya sean en laboratorio o en situaciones reales, coinciden en que una sola dosis de una vacuna solo ofrece una protección limitada contra la variante que apareció en India.

Al día de hoy, alrededor del 30 por ciento de los mayores de 80 años y un 40 por ciento de los mayores de 60 no completaron la pauta de inmunización en la UE, según el ECDC, que supervisa a los 27 países del bloque, así como a Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Además de llamar a acelerar el ritmo de inmunización de las personas vulnerables, el centro europeo invitó a los países a la prudencia al suavizarse las medidas sanitarias para luchar contra el virus.

Y advirtió que, si no se respetan las medidas de distanciamiento social, podría producirse “un aumento rápido” de los contagios y la consecuente alza de hospitalizaciones y decesos hasta “los mismos niveles que en el otoño (boreal) de 2020”.

Medidas en Israel

En tanto, el Gobierno israelí, también muy preocupado por la propagación de la variante Delta, decidió postergar hasta el 1 de agosto la entrada de turistas al país, que estaba prevista para el 1 de julio y que fue demorada a causa de un aumento en los contagios.

La decisión, que hasta el momento prevé únicamente el ingreso de turistas vacunados, fue anunciada por la Oficina del primer ministro, Naftali Bennet, y llega en el marco de una serie de nuevas medidas para frenar el avance de la pandemia.

Estas incluyen, además, el aumento de las multas por violar la cuarentena, un incremento del monitoreo de las cadenas de contagio y campañas de información para incentivar el cumplimiento de las nuevas normas, entre otras.

Por otra parte, estas medidas llegan a una semana de haberse levantado la obligación de llevar barbijo en interiores.

Ayer, por segundo día consecutivo, se registraron más de 100 nuevos contagios, algo que no sucedía desde hacía meses y que se cree se debe a la llegada de la variante Delta desde el extranjero.

Israel cuenta actualmente con 554 casos activos, de los cuales 26 están graves. Muchos de los infectados con la nueva variante son pacientes que estaban ya vacunados, algo que desató las alarmas en el país, donde más de la mitad de los nueve millones de habitantes han sido inmunizados y donde la pandemia había dejado de ser una preocupación. Las autoridades ya avisaron que, de no bajar los contagios, volverá el uso obligatorio del barbijo en interiores.