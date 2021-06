El nuevo presidente de Irán rechaza la posibilidad de reunirse con Biden

El presidente electo de Irán, Ebrahim Raisí descartó ayer la posibilidad de reunirse con Joe Biden incluso si se reactiva el acuerdo nuclear. También rechazó la posibilidad de ampliar el pacto para incluir el programa de misiles de la República Islámica y su apoyo a las milicias de países vecinos, tal como pretende Washington.

Nuestra política exterior no empieza con el Piac ni va a limitarse al Piac”, ha declarado en referencia al nombre oficial del acuerdo firmado en 2015 entre Irán y las grandes potencias, que EE. UU. abandonó tres años después. “Si las conversaciones salvaguardan nuestros intereses nacionales, las apoyaremos, pero no vamos a permitir unas conversaciones de desgaste. Queremos resultados”, mencionó. El principal objetivo iraní es que se levanten todas las sanciones y se establezca alguna forma de verificación.

Además, un periodista le preguntó en la conferencia de prensa si estaría dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos y resaltó que no. Por su parte, Biden precisó que su voluntad de volver al Piac buscaba extender tanto los plazos durante los que se limita la capacidad nuclear de Irán como el alcance del acuerdo para incluir esos dos asuntos, que están en la raíz del rechazo al pacto de los vecinos de Irán.