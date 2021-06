EE. UU. y Rusia acordaron el retorno al lugar de trabajo de sus embajadores

Una primera cumbre entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso fue “constructiva”, dijo Vladimir Putin el miércoles después de que terminaron las conversaciones en Ginebra.

“La conversación fue absolutamente constructiva”, dijo Putin a los periodistas, y agregó que las partes habían acordado que sus embajadores regresaran en un pequeño gesto de distensión de sus tensas relaciones.

Los embajadores “regresarán a su lugar de trabajo. Cuándo exactamente es una cuestión puramente técnica”, dijo Putin a los periodistas después de la cumbre, que duró unas tres horas y media.

Las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington prácticamente se habían roto desde que Biden asumió el cargo en enero.

Después de que Biden comparó a Putin con un “asesino”, Rusia dio en marzo el raro paso de llamar a su embajador Anatoly Antonov. El enviado de Estados Unidos, John Sullivan, también regresó a Washington.

A pesar de las tensiones, la cumbre en una villa a orillas del lago Lemán tuvo un buen comienzo, con los dos líderes dándose la mano y tomando notas cautelosamente positivas.

Biden, quien estaba programado para realizar una conferencia de prensa separada más tarde, presionó a Putin para que reemplazara el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia con una relación más “predecible” entre “dos grandes potencias” capaces de estar de acuerdo en estar en desacuerdo.

Hizo hincapié en su deseo de sacar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia de su trayectoria cada vez más inestable, en la que Washington acusa al Kremlin de todo, desde entrometerse en las elecciones hasta la guerra cibernética.

Por eso, Biden tomó la iniciativa y tendió la mano a Putin. “Siempre es mejor verse cara a cara”, dijo el mandatario estadounidense al inicio del encuentro, el primero con el líder ruso desde que llegó a la Casa Blanca en enero.

“Estamos tratando de determinar dónde tenemos un interés mutuo, dónde podemos cooperar y dónde no, establecer una forma predecible y racional en la que no estemos de acuerdo: dos grandes potencias”, dijo Biden. Putin señaló al comienzo de la reunión que “muchos temas” necesitan ser abordados “al más alto nivel” y que esperaba que la reunión fuera “productiva”.

En su conferencia de prensa posterior a la cumbre, Putin señaló avances en varias áreas, incluido un acuerdo para “iniciar consultas sobre ciberseguridad”. La aparente oferta de Biden de una mayor comprensión, si no necesariamente una relación amistosa, contribuyó en gran medida a lo que supuestamente busca Putin: un mayor respeto en el escenario mundial.