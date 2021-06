Jair Bolsonaro lanza contraofensiva por las protestas de la oposición

Frente a la marcha opositora del sábado que pidió su renuncia y el inminente medio millón de muertos por coronavirus en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro lanzó una contraofensiva para cuestionar a la vacuna china CoronaVac y anunció que prorrogará las ayudas para enfrentar la pandemia, en un intento por recuperar su posición en las encuestas para las elecciones de 2022, en las que aparece favorito el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La reacción de Bolsonaro se da cuando la comisión parlamentaria de investigación del Senado sobre la pandemia confirmó con videos institucionales que, en enero, en pleno colapso hospitalario en la capital amazónica de Manaos, el Gobierno envió una misión de médicos amigos del presidente para convencer al sistema público de adoptar un tratamiento que no estaba comprobado científicamente, el uso de cloroquina para pacientes de Covid-19, en vez de fomentar las medidas de distanciamiento y la llegada de vacunas.

Luego de haber desestimado una oferta de Pfizer de 70 millones de dosis por no creer en la inmunización, Bolsonaro ahora defendió la vacuna estadounidense y despreció a la rusa Coronavac, que hoy representa el 52 % de la población vacunada de su país.

Este último gesto, se debe principalmente a quien negoció la llegada de esa vacuna al país, el gobernador de San Pablo, Joao Doria, quien se lanzó como candidato de la derecha no negacionista a la presidencia en 2022.