Johnson y Biden cerraron acuerdos sobre Covid y cambio climático

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente estadounidense, Joe Biden, mantuvieron ayer en Inglaterra un primer encuentro presencial para cerrar una serie de acuerdos en materia de lucha contra el coronavirus, el cambio climático y los ciberataques, antes de la cumbre del G7 del fin de semana. La reunión con Johnson y Biden forma parte de la agenda de la primera gira internacional del mandatario estadounidense desde que asumió el cargo, que durará ocho días e incluirá visitas a tres países y cuatro cumbres, contando la bilateral con el premier británico y la del G7, que comienza mañana en Cornualles, en el suroeste de Inglaterra y un encuentro con su par ruso Vladimir Putin en Ginebra.

Los dos dirigentes firmaron una nueva “Carta del Atlántico”, concebida siguiendo el modelo de la acordada por sus predecesores Franklin Roosevelt y Winston Churchill hace 80 años, pero teniendo en cuenta nuevas amenazas como los ciberataques y la crisis climática.

La original de 1941 sirvió para establecer los objetivos para el mundo de la posguerra e incluía acuerdos históricos para promover la democracia, el libre comercio y mayores oportunidades para todos.

“Si bien Churchill y Roosevelt enfrentaron la cuestión de cómo ayudar al mundo a recuperarse después de una guerra devastadora, hoy tenemos que enfrentar un desafío muy diferente pero no menos intimidante: cómo reconstruir mejor después de la pandemia del coronavirus”, dijo Johnson en Twitter.

La nueva Carta del Atlántico reconocerá que, si bien el mundo es un lugar muy diferente al de 1941, los valores que comparten el Reino Unido y los Estados Unidos siguen siendo los mismos, dijo la residencia oficial de Johnson en un comunicado.

Se prevén ocho áreas en las que el primer ministro y el presidente Biden decidirán trabajar juntos en beneficio de la humanidad, pero también se reconocerán los desafíos más recientes, como la recuperación de la pandemia, la amenaza de los ciberataques y el calentamiento global, agregó.

Las prioridades incluyen trabajar para reabrir las fronteras entre el Reino Unido y Estados Unidos, cerradas por las restricciones de viaje del coronavirus, lo antes posible.

Pero no todo fue acuerdos en la reunión, ya que existen miradas distintas entre los líderes sobre la aplicación del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europa (UE), en Irlanda del Norte.

A Biden, muy orgulloso de su ascendencia irlandesa, le desagradan los intentos de Londres de incumplir los compromisos comerciales adquiridos con la UE en el denominado “protocolo norirlandés”.

Este permite no tener que reimponer tras el Brexit una frontera terrestre entre Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda, país miembro de la UE, pero dificulta el envío de mercancías a esa región británica desde el resto del Reino Unido.