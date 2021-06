Por primera vez en 12 años forman gobierno sin Netanyahu

El líder centrista Yair Lapid anunció ayer que logró formar Gobierno en Israel, luego de semanas de frenéticas negociaciones para sellar una heterogénea y amplia coalición que va desde la derecha religiosa hasta un partido islamista palestino y que, por primera vez en 12 años, dejará afuera del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu.

“El Gobierno hará todo lo que pueda para unir y unificar a todos los sectores de la sociedad israelí”, le dijo Lapid al presidente de Israel, Reuven Rivlin, al informarle que alcanzó el número de bancas necesario en el parlamento para asumir el poder.

La nueva coalición no solo es un duro revés para Netanyahu, quien negoció hasta último momento para intentar retener la conducción del Gobierno, sino que podría marcar la primera vez que una fuerza palestina israelí pase a formar parte del oficialismo en el país.

A apenas minutos de que venciera el plazo de la medianoche, Lapid le comunicó triunfante la noticia al presidente saliente del país y ahora tendrá siete días para demostrar en el parlamento que tiene los votos necesarios para asumir.

Los dos principales líderes de esta alianza, que además se rotarían en el rol de primer ministro durante el próximo mandato son Lapid y el referente del movimiento religioso nacionalista Yamina Naftali Bennett.

La variopinta coalición, según ya habían adelantado los medios, incluirá también a los ultranacionalistas Yisrael Beytenu de Avigdor Lieberman y Nueva Esperanza de Gideon Saar, el más moderado Azul y Blanco del actual ministro de Defensa Benny Gantz, el Laborismo y Meretz, dos fuerzas consideradas de centro-izquierda; y al partido islamista palestino Raam.

Todas estas fuerzas serán necesarias para que Lapid y Bennett consigan el apoyo de las 61 bancas del parlamento que Netanyahu y su partido Likud no pudieron obtener en los últimos años, pese a ganar la primera minoría en sucesivas elecciones.

Los últimos en firmar el acuerdo para formar el próximo Gobierno fueron las fuerzas de Saar, del propio Bennett y el líder de Raam, Mansour Abbas.

A su vez, el último en firmar, sumó una condición a último momento: suspender las multas por construcciones que el Gobierno considera ilegales en Israel.

Abbas negoció hasta el final también en paralelo con Netanyahu y cuando este le ofreció la suspensión, el líder islamista palestino le exigió lo mismo a Yapid y Bennett.

La gran incógnita ahora no solo es cómo esta posible coalición de Gobierno conciliará todas las condiciones e intereses en conflicto que tiene dentro, sino además cómo se distribuirán los ministerios del Gabinete, un punto clave sin dudas del acuerdo.