Para Israel, es “inconcebible” el voto argentino en la ONU sobre el conflicto con Hamas

El Gobierno de Israel convocó ayer al embajador de Argentina, Sergio Urribarri, por el apoyo de nuestro país a la creación de una comisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la reciente escalada bélica con las milicias palestinas de Gaza. “Es inconcebible que Argentina, que ha sufrido severos ataques terroristas de Irán y el Hezbolá, no condene el terrorismo de Hamas y apoye tal decisión”, señaló el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado.

El encuentro tuvo lugar en la sede del ministerio en Jerusalén y el representante israelí fue el director general adjunto para América Latina, el embajador Modi Ephraim.

Durante la reunión, Ephraim “aclaró” al embajador que la decisión de Argentina ignora además “el lanzamiento de 4.300 cohetes contra civiles israelíes, y que eso es inaceptable para Israel”.

Por otra parte, el representante de Exteriores enfatizó “la expectativa” de Israel de que “Argentina lo apoye durante estos tiempos difí- ciles en base a los años de amistad entre los dos países y su asociación en la lucha contra el terrorismo”. La reprimenda ayer a Urribarri llega tras otra al embajador mexicano, Pablo Macedo, y previamente al de Filipinas, Macairog Alberto, ambos por la misma cuestión.

La votación tuvo lugar el pasado 27 de mayo durante una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se aprobó el establecimiento de una comisión internacional para investigar posibles violaciones de derechos humanos en la escalada de once días que dejó casi 270 muertos. La resolución salió adelante por 24 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones, e Israel rápidamente la rechazó. Urribarri, mientras, reiteró su apoyo a la resolución del organismo. Según un comunicado de la Cancillería argentina, “más allá de disentir con algunas apreciaciones de las autoridades israelíes, la Argentina espera que pueda interpretarse el verdadero sentido de la acción de las Naciones Unidas en la materia, así como la necesidad de investigar en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario”.

El país “reitera” su apoyo a la labor de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y al fortalecimiento de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Como ya hizo anteriormente, Argentina defendió que “la única solución verdadera al conflicto se logrará con el surgimiento definitivo de un Estado palestino independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad”.

La postura de Argentina también causó rechazó entre la comunidad judía en el país. El presidente Alberto Fernández se reunió el lunes con otra de las principales entidades judías del país, la DAIA. Tras el encuentro, su presidente, Jorge Knoblovits, expresó su disgusto por el voto argentino. “Estar en un espacio como el Consejo de Derechos Humanos, con países que no son democráticos y violan los derechos humanos, ver a mi país votando en ese sentido, nos dolió”, aseguró.