Bielorrusia: un activista opositor intentó suicidarse durante un juicio

Un opositor al régimen de Lukashenko en Bielorrusia, Stepán Latípov, intentó ayer cortase el cuello durante el juicio que se inició contra él en la capital del país. Las autoridades de Minsk le acusan de organizar acciones en grupo para perturbar el orden público, resistirse a los agentes de policía y fraude a gran escala durante las manifestaciones de la oposición del año pasado.

El intento de suicidio se produjo después de que declarase como testigo su padre. Según el centro de derechos humanos Vesná, entonces Stepán Latípov se dirigió a él: “Padre, después de reunirme contigo, vinieron y me prometieron que si no admitía mi culpa habría presión y casos penales contra mis familiares y vecinos. Presión ya he tenido. 51 días. Así que prepárate”. Acto seguido, se subió en un banco y se clavó un bolígrafo en la garganta.

Al parecer, Latípov llevaba una carpeta con documentos de donde sacó el objeto que utilizó para automutilarse.

Los guardias no pudieron abrir de inmediato la celda donde se encierra a los presos durante los juicios, pues el encargado de las llaves se encontraba en ese momento en el pasillo. Cuando lograron acceder, Stepán ya había perdido el conocimiento.

Según un activista de Vesná, los sanitarios de la ambulancia que llegó al tribunal le indujeron al coma. Su padre dijo que Stepán había estado en un centro de detención preventiva con enfermos mentales desde el pasado 11 de abril.