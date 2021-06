Calentamiento global: se atribuye el 37% de las muertes a los días más calurosos

Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, más de un tercio de las muertes provocadas por la disminución de las lluvias y el aumento del calor durante el llamado “período canicular” son directamente atribuibles al cambio climático.

Unos 70 investigadores analizaron la mortalidad durante el “período canicular” (dura entre 4 y 7 días y se inicia después del solsticio de verano). Los datos fueron compilados entre 43 países entre 1991 y 2018.

La conclusión es que el 37% de los decesos relacionados con las altas temperaturas son directamente atribuibles al cambio climático. Su metodología se basó en el cruce de datos sanitarios con las temperaturas registradas y modelizaciones climáticas que permitieron comparar el número de muertes acontecidas respecto a las que cabría haber esperado sin el fenómeno del calentamiento. En cifras, este porcentaje representa 100.000 muertos cada año. En los países desarrollados, el porcentaje de muertes oscila entre 35% y 39%, pero este supera 40% en naciones como México, Chile, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam. En Brasil, Colombia, Perú, Guatemala y Filipinas, se dispara por encima del 60%.

“Estos resultados demuestran que el cambio climático no es un fenómeno de un futuro lejano”, explica Antonio Gasparrini, autor principal del estudio y profesor de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Podemos medir los impactos negativos sobre la salud, además de los efectos medioambientales y ecológicos ya conocidos”, agregó.