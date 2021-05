India, “la farmacia del mundo”, se quedó sin vacunas para su población

Nueva delhi

El año pasado, el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo a la ONU que su país fabricaría suficientes vacunas contra el Covid-19 “para ayudar a toda la humanidad”. Ahora, India tiene problemas para satisfacer su propia demanda de dosis en medio de un alarmante repunte de contagios. Como mayor productor de vacunas del mundo, siempre se esperó que India jugase un rol clave en los esfuerzos globales para inmunizar a la población contra el coronavirus. Pero una mezcla de exceso de confianza, mala planificación y mala suerte impidió que esto ocurra.

Con la guardia baja

Las autoridades indias parecen haber sido sorprendidas con la guardia baja por varias cosas, incluyendo la velocidad con la que se aprobó el uso de las vacunas en todo el mundo. India, como muchos otros países, había estado trabajando con la premisa de que los fármacos no estarían listos hasta mediados de 2021.

Pero éstos empezaron a recibir luz verde en algunos países en diciembre, lo que aumentó la presión no solo para producir sino también para entregar las dosis prometidas lo antes posible. Resultó que India, que aprobó dos vacunas en enero, no estaba preparada para la demanda nacional ni internacional.

El plan del gobierno había sido vacunar a 300 de sus cerca de 1.400 millones de habitantes para agosto. Pero no se reservó la cantidad adecuada de dosis para hacerlo. Se asumió, en parte basándose en las proyecciones de los fabricantes de vacunas del país, que habría fármaco suficiente para inmunizar a su población y cumplir con los pedidos desde el extranjero.

Además, el país tenía poco apuro porque los contagios llevaban meses de constante descenso. De hecho, en enero, pocos días después del arranque de su campaña de inmunización y de las exportaciones de vacunas, Modi declaró la victoria sobre la pandemia en una cumbre virtual del Foro Económico Mundial.

El gobierno de Modi parecía disfrutar del éxito inicial de su llamada “diplomacia de las vacunas” y el Ministerio de Exteriores reiteró una y otra vez que las exportaciones estaban calibradas de acuerdo con las necesidades del programa de inmunización nacional. Los expertos sostienen que resultó ser un peligroso error de cálculo ya que la explosión de los contagios estaba a la vuelta de la esquina.

Problemas de producción

India tiene dos grandes fabricantes de vacunas contra el COVID-19: el Serum Institute de India, que produce la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y Bharat Biotech, que tiene la suya propia.

India les había permitido comenzar a fabricarlas el año pasado mientras esperan la aprobación formal de los entes reguladores. Tanto el gobierno como las compañías pensaban que para cuando los fármacos recibiesen luz verde, tendrían reservas más grandes de lo que resultaron ser. Y la ampliación de la producción resultó ser un problema para ambas. El director de Serum Institute, Adar Poonawalla, señaló en diciembre que el objetivo era producir hasta 100 millones de vacunas al mes en enero y dividirlas al 50 por ciento entre India y el resto del mundo. Pero la realidad es que la empresa está fabricando apenas 60 millones mensuales.

La compañía explicó que un incendio en sus instalaciones en enero y el embargo estadounidense a la exportación de las materias primas necesarias para elaborar el producto obstaculizaron su labor: esto último podría conllevar una demora de hasta seis meses. Por su parte, el titular de Bharat Biotech, Krishna Ella, expresó en enero que planeaban producir 700 millones de dosis en 2021. Pero el gobierno federal dijo a los estados el mes pasado que su producción era de apenas 10 millones por mes, por lo que decidió conceder subvenciones millonarias a las dos empresas para ayudar a aumentar la producción.

¿Qué sigue?

Con India registrando cientos de miles de nuevos contagios al día, el gobierno indio abrió la vacunación a todos los adultos el pasado 1 de mayo. Esto llevó a un alza en la demanda que reveló el verdadero alcance del problema. Por el momento, India ha recibido solo 196 millones de dosis, 10 de ellos como parte de COVAX, una iniciativa de la ONU para brindar un acceso equitativo a las vacunas.

Apenas 41 millones de personas están totalmente inmunizadas y 104 millones más tienen solo una dosis. Pero el promedio diario de vacunas administradas bajó desde los 3,6 millones del 10 de abril, a alrededor de 1,4 millones el 20 de mayo. Para tratar de aliviar el problema, India autorizó el uso de la vacuna rusa Sputnik V, de la que días atrás recibió 200.000 dosis.

El Ejecutivo indicó que el suministro mejorará pronto y espera que entre agosto y diciembre haya más de 2.000 millones de vacunas disponibles, según el doctor V.K. Paul, un asesor gubernamental. La cifra incluiría 750 millones elaboradas por Serum Institute, 550 millones de Bharat Biotech y 156 millones más enviados desde Rusia.

Además, hay planes para quen otras cinco empresas indias produzcan el fármaco ruso en el país y para que Serum Institute elabore una versión de la vacuna Novavax, además de las desarrolladas por otras cinco farmacéuticas locales que aún están en fase de pruebas. Pero los expertos advierten que estas estimaciones son, una vez más, demasiado optimistas. (ANIRUDDHA GHOSAL/AP)