Hirieron de gravedad a una activista de Reino Unido

Sasha Johnson, destacada activista antirracista británica y cofundadora del movimiento internacional Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan), se encuentra en estado crítico tras haber recibido este domingo un disparo en la cabeza en Londres. Había recibido amenazas de muerte, pero no descarta que sea el resultado de un hecho delictivo entre bandas barriales. Fue confirmado por un portavoz de Taking the Initiative (Tomando la Iniciativa), el partido político en el que milita.

Johnson, de 27 años y madre de dos hijos, había recibido “numerosas amenazas de muerte”, según afirmó el portavoz. Sin embargo, fuentes policiales británicas indicaron que no hay aún indicios que apunten a que el ataque, que tuvo lugar en el barrio londinense de Southwark, en el sur de la capital británica, haya sido deliberado.

“Nuestra investigación se encuentra en sus primeras fases y se están llevando a cabo pesquisas de urgencia para establecer las circunstancias del hecho”, declaró el inspector jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Jimi Tele. “Todos esperamos que la situación de la joven mejore”, añadió.

Una amiga de Johnson, citada por la cadena británica BBC, sostuvo también que, en su opinión, la agresión pudo ser casual y que podría “estar relacionada con una pelea entre bandas rivales”, más que con el activismo antirracista de la víctima.

Los únicos detalles adicionales que han trascendido del incidente es que tuvo lugar en las inmediaciones de una vivienda donde se celebraba una fiesta. Sin nombrar a la activista, la Policía Metropolitana de Londres ha hecho un llamamiento público para pedir a posibles testigos que acudan a declarar. Los detectives del Comando Especializado en Crimen de Scotland Yard han asumido la investigación.

El partido de Johnson precisó que la activista se encuentra hospitalizada con heridas graves en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital británica. Poco después, la formación anunció una vigilia ante el centro médico donde podría estar ingresada: el hospital King’s College.

Fuentes de esa formación pidieron a sus seguidores que rezaran “por la recuperación” de la mujer, a la que definieron como “una voz poderosa” que siempre ha luchado contra la injusticia que sufre la comunidad negra.

La noticia de la agresión a una de las caras más conocidas del movimiento antirracista en el Reino Unido se conoció en la víspera del primer aniversario del homicidio del afroamericano George Floyd, que murió asfixiado en Minneapolis (EE. UU.) cuando el polícía Derek Chauvin lo mantuvo más de diez minutos contra el suelo presionando con su rodilla el cuello del fallecido, el 25 de mayo del 2020.