Guillermo Lasso asumió la presidencia con un mensaje de cambio de era

Guillermo Lasso asumió ayer la presidencia de Ecuador en la Asamblea Nacional. Juró el cargo, se colocó la banda presidencial y lanzó un discurso con alusiones a sus dos predecesores como ejemplos del pasado. Insistió en el cambio de era. No habrá ni la “persecución” ni los “enemigos de la patria” ni el “culto al caudillismo” que hubo en etapas pasadas, dijo, en referencia a la década de Gobierno de Rafael Correa. Sostuvo que el suyo “será un Estado eficiente, capaz de lidiar con una pandemia que ha lastrado la economía ecuatoriana y empobrecido a su población, que distribuirá nueve millones de vacunas contra la covid-19 en los primeros 100 días, a diferencia de la gestión de Lenín Moreno”.

También, insistió que pregonará el diálogo y evitará confrontaciones con otros sectores. “Con el pueblo, con los partidos políticos de otras tendencias, con las mujeres, con los marginados sociales, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”, resaltó.

Apeló a la unidad y la colaboración de todos. “Se acabó la persecución política en Ecuador. No he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos. Seré el jefe democrático de un Estado democrático. Mi fuerza no nacerá de cuán alto alce la voz para gritar, sino de cuánto escucharé al pueblo antes de hablar”.

Lasso pertenece al movimiento conservador Creo. Es un empresario, banquero y político ecuatoriano.