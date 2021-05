Israel y Hamas cumplieron con el alto al fuego en Gaza

El Gobierno israelí y el movimiento palestino Hamas cumplieron con el alto al fuego propuesto por Egipto, vigente desde la noche del jueves, después de once días de bombardeos y ataques que dejaron 243 muertos en la Franja de Gaza y 12 en Israel.

Tras varias horas de calma, las fuerzas armadas levantaron la mayor parte de restricciones de seguridad y movimiento que se aplicaban sobre todo en el área colindante con Gaza, aunque escuelas y otras instituciones educativas permanecieron cerradas aún ayer en el sur y centro del país, informó el digital Times of Israel. A su vez, la Policía reabrió carreteras israelíes cercanas a la franja que se habían cerrado por precaución ante posibles disparos de misiles antitanque desde el enclave, concretó el mismo medio.

La tregua pone fin a once días de escalada bélica que han dejado 232 palestinos muertos en Gaza y otras 12 personas en Israel.

Celebración

Miles de palestinos salieron a las calles ayer por la madrugada para celebrar la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel.

Hombres jóvenes ondearon banderas palestinas y de Hamas repartieron dulces, hicieron sonar las bocinas de sus autos y lanzaron fuegos artificiales. Las celebraciones espontáneas se repitieron en Jerusalén este y en toda Cisjordania. Los enfrentamientos entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza han sido los más graves en los últimos siete años. La tensión tuvo el detonante en Jerusalén Este ocupado y se extendió también a Cisjordania y ciudades mixtas de Israel.