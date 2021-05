Alertan que podría haber una tercera ola de coronavirus por la variante india

El Reino Unido podría estar a las puertas de una tercera ola de coronavirus, alertó ayer un experto del Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage), tras un nuevo aumento de casos de la variante india en algunas áreas del país.

A la fecha, se identificaron casi 3.000 casos de esa mutación en todo el Reino Unido, frente a los 2.323 confirmados hasta el lunes pasado, en un brote que afecta sobre todo a las ciudades de Bolton y Blackburn, en el noroeste de Inglaterra.

Andrew Hayward, integrante del Sage y experto en enfermedades infecciosas del University College de Londres, dijo que estaba “muy preocupado” por la variante india debido a su capacidad para propagarse rápidamente. “Esta cepa puede circular de manera muy eficaz. Realmente no veo por qué no continuaría propagándose en otras partes del país”, dijo en declaraciones a la cadena BBC.

También dijo que el Reino Unido no debería “desperdiciar la oportunidad” que ofrece la vacunación al permitir que las personas viajen mucho.

Hayward dijo que estaba muy preocupado porque esta variante es más transmisible que las conocidas hasta ahora.

En su opinión, si bien siempre se pensó que habría otra ola de coronavirus en el Reino Unido, el tamaño dependerá en gran medida de cuán transmisible sea la variante que la causa y qué proporción de la población se haya vacunado.