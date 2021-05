Ataques israelíes matan a 6 personas más en Gaza

Ataques aéreos israelíes mataron a seis personas en la Franja de Gaza y destruyeron la casa de una familia extendida, y el Ejército dijo que amplió sus bombardeos a más blancos del territorio para frenar los continuos lanzamientos de cohetes de Hamas, pese a la creciente presión internacional en favor de una tregua.

Luego de diez días de ataques contra y desde Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ejerció su mayor presión pública sobre su aliado Israel para que detenga su ofensiva, al decir que esperaba una “significativa desescalada para encaminar un alto el fuego” en un contacto telefónico, informó la Casa Blanca.

Más temprano, los medios estadounidenses CNN y Político, que citaron a funcionarios que pidieron no ser identificadas, dijeron que Estados Unidos había alentado en privado a Israel a reducir sus ataques en Gaza, pese a haber bloqueado declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego inmediato.

Los funcionarios dijeron creer que, gracias a esas gestiones, se evitó una invasión israelí por tierra de Gaza, y explicaron que el Gobierno de Biden había decidido que la mejor opción era presionar primero a Israel a puerta cerrada en vez de hacer un llamado público o apoyar la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Egipto también está trabajando tras bastidores para detener las hostilidades y, aunque no ha hecho progresos con Israel, confía en que la presión internacional, incluyendo planes para votar una resolución vinculante, no una declaración, en el Consejo de Seguridad, lo obligará a sentarse a negociar, informó ayer el diario egipcio Al Ahram.

Mientras algunos medios israelíes hablan de un cese al fuego desde mañana, Netanyahu dijo hoy tras su conversación con Biden que Israel estaba “determinado a continuar con su operación” hasta que “los ciudadanos israelíes recuperen la calma y la seguridad”, según un comunicado emitido luego de que se reuniera con la cúpula militar.

Las hostilidades comenzaron el 10 de mayo, cuando Hamas, que gobierna en Gaza, disparó cohetes hacia Jerusalén en apoyo a protestas de los palestinos contra restricciones adoptadas por Israel para el acceso a lugares santos islámicos y por la amenaza de evacuación de decenas de familias palestinas en favor de colonos judíos.