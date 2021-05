Se intensifica la crisis entre Israel y Hamas

La aviación israelí redobló su ofensiva contra Hamas y otros grupos palestinos de la Franja de Gaza, y milicianos lanzaron más cohetes hacia Israel en medio de renovados esfuerzos diplomáticos para tratar de poner fin a las peores hostilidades en cinco años, que en una semana ya dejaron casi 230 muertos, en su mayoría palestinos.

Con el avance de las hostilidades, también se multiplicaron las versiones sobre un inminente alto al fuego, que además coincidieron con una declaración reveladora que hizo el mayor Roni Kaplan, vocero del Ejército israelí para la prensa de habla hispana en una conferencia, en la que participó Télam. Aunque reconoció que no podía informar una fecha exacta para el fin de los bombardeos contra Gaza, sí contó que, como reservista, uno de sus superiores le dijo que podría durar “dos o tres días más”.

Sin embargo, en el terreno, todo continuó como en los últimos días. Dos trabajadores tailandeses murieron y al menos siete personas más resultaron heridas cuando cohetes disparados desde la Franja de Gaza alcanzaron una planta de embalaje en el sur de Israel, informaron la policía y el servicio de rescatistas israelí Magen David Amon.

Más temprano, aviones israelíes volvieron a bombardear múltiples objetivos de la Franja de Gaza y milicianos palestinos lanzaron más cohetes hacia Israel, en una escalada que este lunes entró en su segunda semana y que es la peor de su tipo desde otra gran ofensiva israelí contra la región costera en 2014.

Sin señales de remisión de los ataques ni progresos en las gestiones en pos de una tregua, los palestinos realizaron una huelga general en Israel y los territorios ocupados de Cisjordania, incluyendo Jerusalén este, donde quemaron gomas, cortaron calles y arrojaron piedras y botellas a policías y soldados.

La policía y tropas israelíes reprimieron las manifestaciones con disparos de munición real, gases lacrimógenos y carros hidrantes, y al menos tres palestinos murieron y más de 40 resultaron heridos en unos 25 puntos de protesta toda Cisjordania y Jerusalén este, aunque no hubo informes de violencia dentro de Israel. Las víctimas fatales tenían 25, 20 y 15 años.

Además otro palestino de 31 años falleció a manos del ejército israelí cerca de Hebrón. Israel lo acusó de intentar un ataque con explosivos.

Pese a los esfuerzos diplomáticos para intentar acordar una tregua, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a mostrar su determinación a continuar con la ofensiva en Gaza, afirmando que Hamas “recibió golpes que no esperaba” y ha retrocedido “años” luego de los bombardeos israelíes contra sus posiciones en el enclave.

La operación en Gaza seguirá “tanto como necesitemos para restablecer la calma a la ciudadanía de Israel”, dijo Netanyahu al visitar ayer una base aérea cerca de la ciudad de Beersheva.