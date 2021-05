El Gobierno de Colombia y líderes de la protesta sin acuerdos

El Gobierno de Colombia y el Comité Nacional de Paro, que agrupa a parte de los sectores que marchan en las calles desde hace veinte días, no lograron el lunes un acuerdo para sortear la crisis, mientras ayer en el valle occidental del Cauca se reanudó la ola de protestas que ya dejaron al menos cinco decenas de muertos y casi 600 heridos, varios de ellos con lesiones oculares por disparos policiales.

Representantes del Gobierno no accedieron a las exigencias del comité, la organización más visible de los manifestantes, que el día anterior pidió al presidente condenar “de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública” y reconocer su “responsabilidad” en agresiones durante las protestas, entre otras demandas.

“El Gobierno ha expresado públicamente su respeto a la protesta pacífica y ha dispuesto las condiciones para su ejercicio”, contestó la delegación gubernamental en un escrito enviado a la contraparte, según informó la agencia de noticias AFP.

El Comité del Paro, por su parte, leyó un comunicado al concluir la reunión, en el que señaló: “Esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el Gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió”.

“Y mientras estábamos reunidos el presidente Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la Fuerza Pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías es la de tierra arrasada contra el paro nacional”, destacaron.