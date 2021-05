Covid-19: seis países de América del Sur, en el top ten de la tasa de muertes

La pandemia no da tregua a América del Sur. La región se mantiene como el epicentro de una segunda ola que azota a varios países y posiciona a seis de sus 13 países en el top ten de las naciones con la mayor tasa de muertes por millón de habitantes registradas por coronavirus en el mundo en la última semana.

En medio de convulsiones políticas en auge en varios países, la crisis sanitaria se agudiza en América del Sur. Incluso cuatro de los países (con Uruguay a la cabeza) integran los primeros cinco puestos con las peores cifras globales.

El grupo que registra la mayor tasa de decesos por Covid-19 está integrado por Uruguay (14,23 muertos por millón de habitantes en los últimos siete días); Paraguay (10,90); Hungría (9,95); la Argentina (9,45); Colombia (9,39); Croacia (9,33); Brasil (9,05); Macedonia del Norte (8,64), Bosnia y Herzegovina (8,53), y Perú (8,33), según los datos que recopila Our World In Data.

Poco tiempo atrás reconocido como país modelo por su exitosa estrategia para contener el virus, Uruguay es hoy el país que cuenta con la mayor tasa de decesos de la región y del mundo en relación con su población. Con un promedio de 14,23 muertes en los últimos siete días, lejos quedaron los elogios al gobierno de Luis Lacalle Pou, que busca estrategias para superar el impacto de la segunda ola.