Dos montañistas murieron en el monte Everest

Un estadounidense y un suizo fallecieron mientras intentaban alcanzar la cima del monte Everest y se convirtieron en las primeras dos víctimas mortales de la temporada, según anunciaron los organizadores de la expedición en Nepal.

Chhang Dawa Sherpa, de la agencia Seven

Summit Treks, informó que el alpinista suizo Abdul Waraich, de 40 años, “sufrió agotamiento” tras llegar a la cumbre (8.848,86 metros) y dijo en su cuenta de Instagram que se envió “a dos sherpas adicionales con oxígeno y alimentos, pero no pudieron salvarlo”, según consignaron las agencias de noticias.

La otra víctima fatal fue el estadounidense Puwei Liu, de 55 años, quien llegó hasta el paso de Hilary pero fue víctima de la “ceguera de las nieves” y de agotamiento y necesitó ayuda para el descenso.

“Llegó al campo 4, donde falleció poco después de manera súbita”, precisaron los organizadores.

En tanto, advirtieron que debido al mal tiempo no es posible recuperar por el momento los cuerpos de los montañistas para el descenso y su posterior repatriación.

Durante el 2019 fallecieron once personas cuando intentaban alcanzar la cima del Everest.