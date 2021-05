Estallido bélico dejó 3 israelíes y 28 palestinos muertos

El Ejército israelí lanzó más bombardeos en la Franja de Gaza luego de que milicianos palestinos dispararan cohetes hacia Israel en una escalada que ya dejó tres israelíes y 28 palestinos muertos, incluidos diez chicos,

desatada por una ola de violencia en Jerusalén.

Ayer, primero dos mujeres israelíes murieron cuando cohetes lanzados desde Gaza cayeron en una zona residencial de la ciudad costera de Ashkelon, informó el servicio de socorristas de Israel. Más de 60 israelíes resultaron heridos en otros ataques similares.

Horas después, la Policía israelí informó que una tercera mujer falleció en la localidad de Rishon Letzion, cerca de Tel Aviv, por el impacto de otro cohete lanzado desde la Franja de Gaza, según la agencia de noticias AFP.

Ya con la muerte de las dos primeras mujeres, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que iba a “incrementar tanto la fuerza como el ritmo de los ataques” en Gaza contra los grupos islamistas palestinos Hamas, que gobierna en la región, y Yihad Islámica.

“Hamas recibirá ahora golpes que no esperaba”, dijo. La respuesta de Hamas no se hizo esperar.

“Si (Israel) quiere una escalada, estamos preparados y si quiere detenerse también estamos listos”, amenazó el líder del movimiento islamista en Gaza, Ismael Haniyeh, y exigió que las fuerzas israelíes se retiren de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, sede de dos importantes mezquitas para el mundo islámico y el epicentro en los últimos días de la escalada de represión y enfrentamientos entre israelíes y palestinos.

Pero la violencia no se limita ni siquiera a esos dos territorios, Gaza y Jerusalén.

El lunes un palestino ciudadano israelí fue asesinado a tiros por un colono judío israelí en medio de protestas en la ciudad de Lod, una de las ciudades de mayoría palestina más importante de Israel; mientras que el Ministerio de Salud del Gobierno palestino en la ocupada Cisjordania informó hoy que un palestino murió y otro resultó herido por disparos de soldados israelíes cerca de la ciudad de Naplusa.

En medio de una escalada que hace temer lo peor en la región, Egipto anunció que estaba tratando de mediar un alto el fuego, pero el ciclo de violencia parecía estar tomando demasiado impulso.

Incluso antes de las dos primeras muertes israelíes, el Ejército dijo que se enviarán refuerzos a la frontera entre Gaza e Israel y el ministro de Defensa israelí ordenó la movilización de 5.000 reservistas, todas señales de una campaña más amplia por delante.

Los ataques en Gaza continuarán “las próximas horas o los próximos días”, dijo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz.

El fuego cruzado llegó luego de varios días de los peores enfrentamientos en Jerusalén entre palestinos y policías y colonos israelíes desde 2017, justo en coincidencia con el mes sagrado islámico de Ramadán, dedicado al ayuno y la oración.