Un joven mató a tres bebés y dos adultos en un jardín de infantes

Un adolescente de 18 años fue detenido ayer luego de asesinar con un facón a tres bebés menores de 2 años, una maestra y una funcionaria del área de salud en un jardín de infantes de la pequeña ciudad de Saudades, en Santa Catarina, sur de Brasil, a casi 150 kilómetros de la frontera con la provincia de Misiones, informó la Policía. El asesino cometió la masacre por motivos que aún se investigan en el jardín de infantes Aquarela, adonde ingresó y comenzó a perseguir a una maestra, a la que acuchilló y luego siguió con los bebés y una agente de la Secretaría de Salud que estaba en el lugar como parte del operativo especial para dar clases presenciales en la pandemia.

“Entramos y vimos una escena de terror, niños en el piso, sangre por todos lados”, dijo Gisela Hermann, secretaria municipal de Educación. La agente de salud atacada murió en el hospital regional de Chapecó, a 67 kilómetros de distancia, donde no resistió a las heridas recibidas. El comisario Newton Casagrande, de Chapecó, a 67 kilómetros de Saudades, en un principio dijo que no podía confirmar la cantidad de víctimas y que estaba yendo hacia el lugar. “No sabemos qué motivó este ataque, estamos investigando”, dijo al canal Nsctv.

El lugar estaba semivacío a raíz de que no se permite más de 35% de aforo en las escuelas a raíz de la pandemia, en una región que continúa desde febrero en colapso sanitario con alta ocupación de camas de UTI.