Madrid va a comicios después de una peleada campaña electoral

Madrid celebra hoy elecciones para elegir autoridades. Las últimas encuestas aseguran la reelección de la conservadora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad desde 2019. La región autónoma española está gobernada desde hace 26 años por el derechista Partido Popular (PP).

Los candidatos son Isabel Díaz Ayuso, del partido popular; Ángel Gabilondo, del Partido Socialista Obrero Español; Edmundo Bal de Ciudadanos; Mónica García de Más Madrid; Rocío Monasterio del Vox) y Pablo Iglesias de Unidas Podemos.

Más de 5,1 millones de votantes de la región de Madrid, que incluye a la capital española, están habilitados para elegir a 136 legisladores, cuatro más que los que actualmente conforman la Asamblea. Por esta razón, la mayoría absoluta se situará en 69 bancas, y no en 67, como hasta ahora.

Las últimas encuestas pronostican una cómoda reelección de la conservadora Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, vaticinan que no conseguirá la ayoría absoluta. Por eso, requeriría del apoyo de apoyo del partido Vox, cuya candidata es Rocío Monasterio.

El miércoles pasado, antes de que la veda electoral prohibiera publicar sondeos, las cifras mantenían primero al PP, con cerca del 41% de los votos, seguido por el Psoe, con un 21%, luego Más Madrid, con un 16%, Vox entre el 9% y el 10%, Unidas Podemos, 7 y Ciudadanos, con el 4%.

Campaña electoral

Los comicios se desarrollarán luego de una las campañas más hostiles de la historia del país, que hasta incluyó amenazas de muerte contra varios políticos.

La tensión de la campaña imposibilitó el debate y la polarizó al punto de que cada sector político buscó definir la agenda en base a las antinomias “democracia-fascismo” -desde la izquierda- y “libertad o comunismo” -desde la derecha-.

En el caso de Ayuso, insistió en que prefiere no depender de nadie para gobernar, pero en distintas ocasiones dijo que pactar con Vox “no sería el fin del mundo”.

“Va a pactar con la ultraderecha xenófoba, machista y homófoba y dice además que no es el fin del mundo; no lo será, pero sí puede ser el principio del fin de la democracia”, exclamó Sánchez.

Iglesias, por su parte, pidió una movilización extraordinaria contra la ultraderecha y contra Díaz Ayuso, a la que calificó como “una imitadora de Donald Trump”.