China alista su propia estación espacial

Como era una postal casi de rutina en la ex Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, o en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, Rusia, ahora la plataforma del Centro de Lanzamiento de Satélites de Wenchang, en la isla tropical de Hainan (sur) de la República Popular China, se puso al rojo vivo, este 29 de abril, por la estela de fuego que dejó al despegar el cohete Long March-5B, que portaba acoplado el módulo central de lo que será su estación orbital. El acontecimiento fue transmitido en directo por la televisión pública CCTV.

Haber plantado su propia posta en el anillo cósmico cercano (400 a 500 kilómetros de la tierra) por el que transitan los satélites le abre la posibilidad de tener astronautas de forma permanente en el espacio, como EE. UU. y Rusia, lo cual marca el ingreso concreto chino en la gran carrera espacial.

Desde que la ex URSS instaló la Salyut 1, hace 50 años, las estaciones en órbita habían recibido 11 visitas humanas en total.

El módulo Thiane (significa "Armonía celeste") lanzado contiene hasta habitaciones para los miembros de la tripulación. Es, al menos, el primero de los 10 envíos que prevé el plan espacial del gigante asiático, los cuales, junto a misiones tripuladas y de carga, completarán el ensamblaje de la estación a fines de 2022.

La Estación Espacial Internacional (EEI), un emprendimiento multinacional liderado por la NASA, de la que China no participa, ya no estará sola en cuanto sea ensamblada el año próximo la Estación espacial china (CSS por sus siglas en inglés), a la que se le estima una vida útil entre 10 y 15 años. Ahora tendrá compañía, cuando Tiangong ("Palacio Celeste"), que es el nombre chino de CSS, cohabite en órbita alrededor de la Tierra.

Es unas cuatro veces más chica y de última tecnología. Su parte central tiene una longitud de 16,6 metros y un diámetro de 4,2 metros y pesa más de 90 toneladas. Por su aspecto, guarda reminiscencias con la antigua estación rusa "Mir", que estuvo entre 1986-2001.

Los estudios científicos que se llevarán a cabo dentro y fuera de la estación estarán relacionados con la fisiología, las ciencias de la vida, la física de fluidos, la ciencia de materiales, la astronomía y la observación de la Tierra.