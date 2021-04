Conflicto armado entre Colombia y Venezuela: solicitan intervención de la ONU

Organizaciones de derechos humanos de ambos países han pedido a Naciones Unidas que designe a un enviado especial para abordar la crisis en la región fronteriza. Los combates no se detienen al sur de Venezuela, en las riberas del río Arauca que marcan la frontera con Colombia.

En los últimos días se ha registrado un aumento de militares que abrieron fuego, grupos irregulares, aviones, blindados y personal de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana. Según Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, dijo que son ocho las bajas en sus fuerzas y más de 34 soldados heridos por minas antipersona.

También asegura que han matado a nueve irregulares. Se suman dos periodistas y dos activistas detenidos durante 24 horas en un puesto militar venezolano y miles de desplazados por la violencia.

En Colombia más de 5.000 personas llenan albergues y hasta un campo de fútbol con carpas humanitarias. “Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca como excusa para un escalamiento de tensiones”, señalaron previamente las organizaciones de derechos humanos en un comunicado en el solicitan la intervención al secretario general António Guterres. Aún no ha respondido públicamente.

Las tensas relaciones entre Venezuela y Colombia, iniciadas por Hugo Chávez y Álvaro Uribe, se profundizaron a raíz de problemas fronterizos.

El canciller venezolano Jorge Arreaza también pidió la intermediación de Naciones Unidas para facilitar la comunicación binacional y aseguró que Colombia es un “narcoestado”.

Por su parte, la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch, denunció “abusos aberrantes” del Ejército venezolano en la frontera con Colombia. Alertó sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en la ofensiva militar en el estado de Apure.