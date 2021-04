Vacunas: Brasil postergó hasta septiembre la meta para grupos prioritarios

Brasil postergó de mayo para septiembre próximo sus metas de vacunación contra el coronavirus de los grupos prioritarios, a raíz de los atrasos en la adquisición de insumos y de dosis, mientras que el efecto del confinamiento en las principales ciudades comenzaron ayer a reflejar una reducción del colapso hospitalario.

El cambio en el plan de vacunación fue anunciado por el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien desmintió así a su antecesor, el general Eduardo Pazuello, que había prometido la inmunización de los grupos de riesgo o prioritarios para mayo.

Según Queiroga, son 78 millones las personas que integran los grupos prioritarios que no podrán ser inmunizados hasta septiembre. “No haber alcanzado la meta de los 78 millones se debe al atraso de entrega de vacunas en todo el mundo y a aspectos regulatorios. No vamos a poner vacunas que no estén autorizadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)”, dijo.

Sin embargo, el funcionario no presentó un nuevo cronograma de vacunación, algo que fue reclamado por el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, a pedido de entidades médicas y políticos opositores.

Brasil vacunó hasta el momento a 37,8 millones de personas contra la Covid-19, de las cuales 27,17 millones de personas (el 12,83 % de la población) recibieron la primera dosis y 10,71 millones (el 5,06 % de la población) las dos.