Declararon culpable al policía que mató a George Floyd

Un jurado declaró culpable al exoficial de la Policía, Derek Chauvin, por el homicidio de George Floyd en Minnesota el año pasado, un caso de brutalidad y racismo policial que conmovió a millones en Estados Unidos y el mundo y desató una ola de protestas y contraprotestas que terminó en una de las peores escaladas de violencia política en años. Chauvin fue declarado culpable por los cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado u homicidio involuntario. Entre los tres cargos suman una posible pena máxima de cárcel de 70 años, informó el canal de noticias CNN.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía pidió revocar la libertad bajo fianza otorgada a Chauvin y el juez Peter Cahill aceptó, por lo que el exoficial de Policía fue trasladado a una celda esposado para esperar la lectura de su sentencia que, según el magistrado, la dará a conocer en ocho semanas.

Minutos antes de conocerse la decisión final del jurado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había calificado ayer de “abrumadoras” las pruebas contra Chauvin y había pedido un veredicto “correcto” en Mi-nnesota.

“Solo puedo imaginar la presión y la ansiedad que sienten”, señaló en referencia a la familia de Floyd. “Son una buena familia y están pidiendo paz y tranquilidad, sin importar cuál sea ese veredicto”, agregó en referencia a las crecientes protestas que demandan un veredicto de culpable en las calles.

Mientras el presidente hablaba a la prensa, la comisaría principal de la ciudad de Minneapolis, centro de las protestas a lo largo del caso de Floyd, cerraba sus puertas y tapiaba las ventanas en previsión de posibles protestas por el veredicto que tenía en vilo no solo a la población local, sino al país entero.

“Rezo para que el veredicto sea el correcto. Creo que es abrumador desde mi punto de vista. No diría esto si el jurado no estuviera aislado”, agregó el mandatario ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca.

Como candidato presidencial, el año pasado, Biden condenó inmediatamente el asesinato de Floyd mientras era detenido por varios policías blancos.

El 25 de mayo del año pasado, Floyd fue detenido en la ciudad de Mineápolis luego que el dueño de una tienda lo acusara de haber pagado con un billete de 20 dólares falso.

La Policía respondió al llamado del dueño del local e inmediatamente lo redujo en el piso.

Con varios policías alrededor, Chauvin, de 45 años, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos y, pese a los ruegos del hombre, se mantuvo allí hasta que el corpulento hombre de 46 años dejó de respirar.

Su muerte fue filmada por una persona que se encontraba allí e inmediatamente se viralizó.