Tensión por el despliegue de 150.000 soldados rusos

La Unión Europea y Rusia están al borde de una confrontación mayor de la actual. Ayer advirtieron que Rusia desplegó 150 mil soldados cerca de la frontera con Ucrania y están a “una chispa” de que el conflicto se agudice.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, expresó su preocupación por el gran despliegue de tropas. Luego de una cumbre virtual de los cancilleres para discutir las relaciones con Rusia, señaló que por el momento no hay margen para ejecutar más sanciones como exigía Ucrania.

Aunque Borrell no quiso decir de dónde surge la cifra de 150.000 soldados rusos, advirtió: “Es preocupante. Este despliegue militar debe finalizar y pedimos a Rusia una desescalada. Una chispa puede saltar acá o allá”.

El conflicto comenzó en 2014 cuando Rusia se anexó a la península ucraniana de Crimea luego de que una revuelta popular derribara al entonces Gobierno prorruso de Ucrania y de que este fuera reemplazado por un Gobierno prooccidental. La UE se opuso firmemente a la anexión, pero no pudo hacer nada al respecto. Rusia desplegó recientemente efectivos militares en su frontera con Ucrania para realizar “maniobras militares” en respuesta a acciones “amenazantes” de la Otan.

Ucrania pretende integrarse a este proyecto. También, anunció este lunes la expulsión de un diplomático ruso, que fue declarado “persona no grata” y le dio “72 horas para abandonar el territorio nacional”.