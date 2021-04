Ratifican la anulación de las condenas contra Lula Da Silva

El expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva quedó en condiciones de ser candidato en los comicios del 2022, al ratificar ayer por mayoría el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, la anulación de todas las condenas y causas de la operación Lava Jato en su contra, procesos que lo mantuvieron preso 580 días.

Por ocho votos a tres, el STF votó a favor de ratificar la anulación de dos condenas por corrupción y otros dos procesos abiertos, por considerar que el exjuez Sérgio Moro, de la ciudad de Curitiba, era incompetente por jurisdicción para tratar los temas del expresidente.

El fallo ratifica lo determinado el 8 de marzo por el juez de la corte Edson Fachin, quien hizo lugar a un hábeas corpus de 2015 contra la competencia de Moro, ya que considera que los delitos por los que se acusaba a Lula no tienen vinculación con los desvíos de corrupción de Petrobras.

Esta votación obliga a que los procesos se cambien a San Pablo o Brasilia, pero le dan una dura derrota a la operación Lava Jato y a Moro.

Si el fallo del 23 de marzo ya fue histórico para Lula porque ese día el STF reconoció por tres a dos la “parcialidad” y la persecución política de Moro en su contra, la ratificación de ayer constituye otro paso clave porque lo deja a las puertas de volver a aspirar al Palacio del Planalto, una posibilidad con la que el exsindicalista coquetea pero aún no confirmó.

La Sala II de la corte, el 9 de marzo, declaró a Moro parcial, pero esta situación puede ser revisada por el pleno el próximo jueves.

“La decisión no destruye la operación Lava Jato; es algo concreto con este caso”, dijo a los gritos Luis Fux, quien votó en contra de la anulación, un voto esperado porque siempre fue considerado un aliado férreo de Moro y de la cadena de noticias Globo, editorialmente a favor de que el proceso continuara.

Fux votó en contra al lado de Marco Aurelio Mello, el decano, y Kassio Nunes Marques, el juez puesto por Bolsonaro.

Fachin, considerado un lavajatista, anuló las causas por jurisdicción para intentar salvar a Moro del delito de parcialidad y lawfare.

Votaron a favor de la anulación Fachin, Carmen Lucia Antúnes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowksi, Alexandre de Moraes, Antonio Dias Toffoli, Luis Roberto Barroso y Rosa Weber.

La anulación de las sentencias dejó en evidencia que la jurisdicción de Curitiba de la operación Lava Jato en 2014 no tenía potestad para investigar a Lula.

El expresidente pasó un año y medio preso por una condena a ocho años de cárcel que lo inhabilitó en 2018 a participar de las elecciones para las cuales era amplio favorito y que ganó el ahora mandatario Jair Bolsonaro.

Bolsonaro pide a las FF.AA. paz para gobernar

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que las tres Fuerzas Armadas tienen la misión de proveer “paz para gobernar” y garantizar la “libertad”, en el marco de su campaña contra gobernadores e intendentes por haber declarado cuarentenas y toques de queda nocturnos para enfrentar el colapso sanitario y el récord de muertes que se registra en la segunda ola de coronavirus desde febrero.

En un acto en la sede del Ejército en San Pablo y a semanas de haber cambiado a los tres jefes de las Fuerzas Armadas tras su negativa a apoyar su campaña contra las cuarentenas, el mandatario le pidió apoyo a los militares y reivindicó la represión de la dictadura contra “brasileños pésimos”, como llamó a los opositores al régimen de facto que se instaló entre 1964 y 1985.

“Nuestra nación tiene una vocación, la libertad por encima de todo y la certidumbre de que el pueblo tiene a las Fuerzas Armadas dentro de las cuatro líneas de la Constitución, que no medirán esfuerzos para garantizar el oxígeno de la vida, que es nuestra libertad”, afirmó.