Bolsonaro apuntó contra comisión que investigará al Gobierno

El presidente Jair Bolsonaro afirmó ayer que no es el dictador de Brasil, al acusar a los gobernadores e intendentes de haber causado la crisis económica con sus cuarentenas contra el colapso hospitalario, en una reacción a la creación de una comisión parlamentaria para investigar el rol del Gobierno contra el coronavirus que debe ser refrendada el miércoles por el Supremo Tribunal Federal.

“El dictador de Brasil yo no soy”, afirmó Bolsonaro, al acusar a la máxima corte de haberle dado supuestamente autoridad a gobernadores e intendentes para decidir sobre cuarentenas y toque de queda.

Al hablar ante seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada, el mandatario expuso sus quejas ante los pedidos de empleo y ayudas sociales de las personas que fueron a visitarlo.

“Hay gente quejándose porque se terminó el empleo. Yo no fui el que cerró los comercios. Yo tampoco fui el que te obligó a quedarte en tu casa. Yo hago mi parte”, afirmó el ultraderechista.

La semana pasada, el juez del Supremo Tribunal Federal Luis Barroso aceptó un pedido de 31 senadores para crear una comisión que investigue al Gobierno, sobre todo la muerte de pacientes por falta de oxígeno en enero en Manaos, capital del estado de Amazonas.