Aconsejan suspender en EEUU el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por seis casos de trombosis

Los centros de vacunación administrados por el gobierno de Estados Unidos podrían dejar de ofrecer la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson después de que al menos seis personas desarrollaron coágulos de sangre.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) hizo el anuncio hace minutos después de que seis personas en los EEUU desarrollaron coágulos de sangre en las dos semanas posteriores a la vacunación. Los Centros para el Control de Enfermedades y la FDA están trabajando para determinar si existe un vínculo entre la vacuna y los coágulos de sangre.

“En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros”, dijo la FDA en una publicación en Twitter.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.