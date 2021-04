Perú eligió presidente con inconvenientes electorales

Perú eligió ayer presidente, pero las elecciones se desarrollaron con dificultades. Al cierre de esta edición aún no se habían determinado quiénes de los 18 candidatos pasaron a segunda vuelta.

De acuerdo con el flash electoral de Ipsos Perú para América Televisión, Pedro Castillo, candidato de Perú Libre a la Presidencia, ocuparía el primer lugar de la votación con el 16,8% de los votos válidos.

Otros cincos candidatos pelearían voto a voto su llegada al balotaje. De los 18 candidatos en contienda era claro que ninguno obtendría la victoria en esta primera vuelta. El sucesor del presidente Francisco Sagasti se decidirá en el balotaje del 6 de junio.

La elección se celebró bajo una profunda crisis política y en medio del desencanto de la población con la desprestigiada élite política.

Todos los expresidentes peruanos que gobernaron desde 1985 están salpicados por casos de corrupción, algunos encarcelados o arrestados.

A pesar de los intentos por facilitar el trámite eleccionario, existieron inconvenientes en la conformación de las autoridades de mesa y largas filas con aglomeraciones sociales.

Recién cinco horas después de que se abrieran las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) informó que se había constituído 98% de las mesas.

La confirmación se dio luego de que se verificara la ausencia de numerosas autoridades de mesa y que el presidente Francisco Sagasti llamara a “los jóvenes” a asumir voluntariamente esa función.

En el país, la actividad electoral se extendió de ocho a doce horas y aumentaron los centros de votación de cinco mil a más de once mil. Sin embargo, a causa del retraso en la instalación de mesas, se comenzaron a formar largas filas y protestas de los electores.

En este sentido, fueron los adultos mayores quienes más reclamos realizaron ya que tenían previsto realizar su votación entre las 7 y las 9 de la mañana, pero por el retraso tuvieron que esperar varias horas con exposición al contagio.

Los comicios se celebraron en el peor momento de la crisis sanitaria, con el sistema de salud colapsado y con las tazas de mortalidad por Covid-19 más altos desde el inicio de la pandemia.

En Perú el voto es obligatorio hasta los 70 años. No acudir conlleva multas que van desde los 22 a los 88 soles en función al barrio al que pertenecen. Más de 25,2 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar a los cargos que se disputaban ayer.

Los candidatos

Por segunda vez en la historia fueron 18 los candidatos en Perú y las encuestas no arrojaron claridad sobre quiénes tenían mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta. A su vez, si lograron afirmar que seis de ellos podrían hacerlo.

Los últimos sondeos ubicaban primero a Yonhy Lescano junto al economista liberal Hernando de Soto y la populista de derecha Keiko Fujimori.

Seguía el derechista Rafael López Aliaga, Veronika Mendoza de izquierda y en un último lugar George Forsyth.

El país además elegía a 130 representantes del Congreso unicameral y cinco diputados del Parlamento Andino.

Covid-19

El sábado, Perú reportó 384 fallecimientos, convirtiendose en la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia.

A su vez, se regitraron 11.248 contagios sumando un total de 1.639.767 y 54.669 fallecimientos. Se estima que para los próximos días las defunciones superen los 100 mil.

El servicio de salud está colapsado. No hay camas disponibles ni respiradores de oxigeno.