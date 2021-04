Ecuador: elección dividida para seleccionar al sucesor de Lenin Moreno

En un cerrado balotaje, Ecuador eligió a su candidato a presidente. Los sondeos previos daban empate entre ambas figuras. Hasta el cierre de esta edición aún no estaban disponibles los resultados oficiales.

El puesto presidencial se disputó entre Andrés Arauz, quien encabezó la fórmula presidencial por la coalición Unión por la Esperanza (Unes), y Guillermo Lasso, empresario, accionista y expresidente del Banco de Guayaquil.

En este sentido, las encuestas previas a los resultados daban como ganador a Arauz, con una ventaja de dos décimas y siete puntos. Sin embargo, según la boca de urna, de las 19 de ayer, el ex banquero llevaba una ventaja de 6 puntos sobre el correísta.

Cabe destacar que en la primera vuelta del 7 de febrero fue Andrés Arauz quien quedó en primer lugar con 32,72% de los votos frente a 19,74% de Guillermo Lasso.

Son 13.099.150 de los 17,4 millones de ecuatorianos y ecuatorianas en condición obligatoria de voto. Sin embargo, un 15% son indecisos según los sondeos previos.

Ante la polémica que causó en la primera vuelta las diferencias entre el conteo rápido y el definitivo -publicado dos semanas después de la cita electoral-, Atamaint, presidenta del Consejo Electoral, precisó que no se podrán dar los resultados finales hasta conocer el recuento de los lugares de difícil acceso y de las tres circunscripciones del exterior.

A partir de las 7 de la mañana estaban habilitadas las mesas electorales y el cierre fue a las 19 horas de Argentina.