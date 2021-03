Desencallaron el buque Ever Given y se reanudó la navegación

Ingenieros reflotaron ayer el enorme barco portacontenedores que bloqueaba el Canal de Suez desde hacía seis días y la navegación se reanudó en esa ruta marítima clave que une el mar Rojo con el Mediterráneo, informaron autoridades.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA), el organismo egipcio que administra la vía, dijo que el buque Ever Given fue desencallado tras arduas tareas, horas después de que ingenieros lograran reflotarlo parcialmente.

“El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, proclamó la reanudación del tráfico de navegación en el canal”, anunció la SCA en un comunicado, según la agencia de noticias AFP.

El avance de las operaciones auguraba una rápida salida de la crisis, que desde el martes pasado estaba causando pérdidas millonarias.

Sin embargo, según Royal Boskalis, la empresa matriz de la firma neerlandesa contratada para ayudar a desbloquear el colosal navío, todavía quedaba lo peor por hacer.

“La buena noticia es que la popa está despejada, pero eso era lo que considerábamos la parte fácil; el reto sigue siendo la parte delantera”, dijo su director ejecutivo, Peter Berdowsk, a la radio pública neerlandesa, horas antes de que se anunciara la liberación del buque.

Más temprano, y luego de reflotar la popa del barco, Rabie había dicho que se iban a necesitar “alrededor de tres días y medio” para que todos los buques en espera puedan cruzar el canal una vez que se desencallara el Ever Given.

“La posición del navío fue reorientada en un 80% en la dirección correcta”, afirmó el almirante, y precisó que “la popa del navío se alejó 102 metros de la orilla, cuando antes estaba a solo cuatro metros”.

“Las maniobras para reflotarlo se reanudarán cuando aumente el nivel del agua de nuevo”, había explicado Rabie, y añadió que en ese momento el nivel del agua subirá lo suficiente “para reflotar totalmente el buque y colocarlo de nuevo en el medio de la vía”. Poco antes, la empresa naviera japonesa Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores, había confirmado que el Ever Given había “girado”, pero que todavía “no flotaba”.

En total, 425 buques estaban atrapados ayer a ambos lados y en el centro del canal que une el mar Rojo y el Mediterráneo, según la revista especializada Lloyd’s List.

El Ever Given -de 400 metros de eslora y 220.000 toneladas- se atascó en diagonal el martes pasado en el canal y bloqueaba completamente esta vía de agua de unos 300 metros de ancho que es una de las más transitadas del mundo. Por el Canal de Suez circula alrededor de 10% del comercio marítimo internacional y cada día sin actividad supone importantes retrasos y costos.