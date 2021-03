El Ever Given sigue encallado en Suez

Las tareas para reflotar el buque encallado Ever Given fueron suspendidas hasta que se acumulen los remolques necesarios, informó ayer la Autoridad del Canal de Suez. en Egipto. La contratista de servicios del canal de Suez Leth Agencies reportó la suspensión de las tareas pese a la intención inicial de intentar el reflote del gigantesco portacontenedores aprovechando la marea alta de la noche.

Anteanoche se intentó mover el buque e incluso se informó que se había conseguido desplazarlo 29 metros, pero el barco finalmente siguió atascado y bloqueando la vía.

El Ever Given quedó encallado el martes y desde entonces causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, lo que provocó el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.