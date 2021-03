Bolivia: detuvieron a la ex presidenta Jeanine Añez y a dos de sus ministros

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez fue detenida en horas de la madrugada en su domicilio en la localidad de Beni. Tras ser arrestada, en el marco de la investigación sobre el caso ‘Golpe de Estado’ en el vecino país, ingresó junto a autoridades a un destacamento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Por la misma causa, también fueron detenidos los ex ministros Alvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Mientras tanto, la Policía boliviana buscaba intensamente al ex titular de la Presidencia Yerko Nuñez.

El proceso de detención comenzó en la madrugada. Añez fue arrestada en un domicilio donde residía, ubicado en la localidad de Beni. El actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, anunció por Twitter que Añez había sido capturada.

Luego de la detención, la ex presidenta expresó: “Como ex mandataria tengo una situación particular, pero así es el abuso, así es el atropello. Esta aprehensión es abusiva, abusiva”.

Añez fue trasladada por la Policía boliviana hasta el hangar “Diablos Negros”, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ubicado en la Ciudad de El Alto. Fuertemente escoltada por policías bolivianos, arribó al destacamento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encontraba apresada. Allí también se encontraban presos dos ministros de la ex mandataria.

El Gobierno boliviano informó que aún están buscando al menos a 10 funcionarios que formaron parte del Gobierno de Jeanine Añez

A través de las redes sociales, Añez manifestó un descargo: “Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, fue su último mensaje.

En diciembre pasado la ex diputada boliviana por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty denunció a la ex mandataria por "Golpe de Estado" a la transición democrática del año 2019 contra el ex presidente Evo Morales.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una rueda de prensa, sostuvo: "La Policía boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión por el caso de ´Golpe de Estado´, por el delito de sedición, conspiración y otros, en un proceso, y lo digo así muy claro, que ha seguido todo su curso".

"Serán las autoridades judiciales las que determinen la situación jurídica de las personas aprehendidas", indicó Del Castillo en dependencias de la FELCC. “Hay que dejar en claro que este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, resaltó.

Por su parte, Carolina Ribera, hija de Añez, también es investigada por la Justicia debido a una denuncia que se efectuó en mayo pasado por el presunto “uso indebido de bienes del Estado, servicios públicos y tráfico de influencias” explicó el fiscal Juan Lanchipa.