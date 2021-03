Jair Bolsonaro carga contra cuarentenas y alerta sobre saqueos

En medio del colapso sanitario y la irrupción del líder opositor y exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como rival electoral, el presidente Jair Bolsonaro advirtió ayer que, si los gobernadores no cesan con las cuarentenas, el país ingresará en el caos social, con saqueos a supermercados y cortes de ruta por falta de ingresos.

Bolsonaro lanzó esta advertencia al comentar el toque de queda en el Distrito Federal de Brasilia y en el estado de San Pablo, que pretende retirar de circulación por dos semanas a 4 millones de personas para evitar un colapso en el sistema hospitalario, que ya está ocupado al 87%.

“¿Hasta cuándo resistirá nuestra economía? Porque si colapsa, será una desgracia. Podremos tener en breve invasión a supermercados, prenderán fuego los colectivos, huelgas, piquetes, cortes de ruta. ¿Adónde vamos a llegar?”, afirmó el mandatario, gritando, al lado del ministro de Economía, Paulo Guedes.

Mientras el Gobierno espera que el Congreso apruebe un nuevo subsidio por cuatro meses a la población más vulnerable, el récord de muertos por la pandemia, el colapso en general en gran parte del país, incluso en los tres estados sureños fronterizos con Argentina, y el regreso de Lula se ha sentido en el oficialismo. A tal punto que la reaparición de Lula el miércoles permitió cerrar filas con Bolsonaro al díscolo vicepresidente Hamilton Mourao, general retirado que admitió que se ha politizado el combate a la pandemia y afirmó que el líder de PT “está viejo” y que si se presenta en 2022 “perderá las elecciones”.

“Nosotros somos digitales y Lula es analógico”, afirmó Mourao, quien admitió que podría no formar parte de la fórmula con Bolsonaro para la reelección el año que viene.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores y expresidente entre 2003 y 2010, recuperó el lunes sus derechos políticos para ser candidato en octubre de 2022 luego de que un juez de la Corte Suprema anulara dos sentencias en su contra por incompetencia del exjuez de Lava Jato, Sérgio Moro.

“La entrada de Lula como posible candidato cambia todo el tablero. Está claro para todas las fuerzas políticas y económicas que no hay un tercer candidato, que habrá Bolsonaro o Lula”, dijo Alberto Almeida, analista del Instituto Brasilis y autor de “El Voto del Brasileño”.

“En caso de que se compruebe el favoritismo del exmetalúrgico, el sector de centroderecha que está con Bolsonaro, llamado Centrao, puede adherir a Lula tranquilamente”, dijo. “Siempre teniendo en cuenta que hubo diputados del Centrao que eran ministros de Dilma Rousseff y una semana después estaban votando por su impeachment”, graficó Almeida.