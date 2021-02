Científicos y medios del mundo destacan la eficacia de la Sputnik V

Científicos y medios del mundo opinaron ayer que la publicación de los resultados de los ensayos de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la revista The Lancet es una reivindicación para Rusia que debería acallar críticas iniciales y reforzar la confianza de la gente en la efectividad y seguridad del fármaco.

"Recibida primero con escepticismo, la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V ha convencido desde entonces sobre su eficacia a los expertos, según la revista especializada The Lancet. Un éxito científico y político para la Rusia de Vladimir Putin".

El diario estadounidense Wall Street Journal destacó el hecho de que el estudio, cuyos resultados ya habían sido anunciados por los desarrolladores rusos de la vacuna, ahora fue publicado por The Lancet, revisado y validado por científicos independientes.

La noticia es "un potencial impulso para la meta del Kremlin de promover la vacuna contra la Covid-19 en el extranjero y contener la pandemia en Rusia".

Por su parte, el investigador del Instituto Pasteur de Montevideo Gonzalo Moratorio destacó en Twitter que "en una de las más prestigiosas revistas médicas" se publicó que la vacuna rusa demostró "su alta eficacia" en más de 20.000 casos.