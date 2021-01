Europa autorizó el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19

La Comisión Europea autorizó ayer el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, una decisión que coincide con la tensión entre la Unión Europea (UE) y el laboratorio británico por el retraso en las dosis preacordadas y un debate sobre su eficacia en mayores de 65 años.

Horas antes, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), órgano regulador con sede en Ámsterdam, recomendó darle luz verde a ese fármaco para mayores de 18 años, incluyendo a adultos mayores, pese a las dudas planteadas ayer por Alemania.

“EMA recomienda la autorización de fabricación condicional para la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 para personas de más de 18 años”, explicó la institución mediante un comunicado.

Se trata de la tercera que ya puede ser distribuida entre los 27 países de la Unión Europea, después de las de Pfizer/BioNTech y Moderna, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, había dicho que esperaba esta aprobación, pero “limitada”, un día después de que el órgano regulador de su país recomendara no administrar la vacuna del laboratorio británico a mayores de 65 años.

Esta decisión desató una nueva polémica en Europa con AstraZeneca, que defendió, al igual que el primer ministro británico, Boris Johnson, la eficacia de su fármaco, desarrollado junto a la Universidad de Oxford.

En agosto de 2020, la UE firmó con AstraZeneca un contrato de compra anticipada de hasta 400 millones de dosis, aunque la empresa anunció días atrás que habrá importantes demoras en las entregas por problemas en una planta situada en territorio del bloque.

Desde entonces, el laboratorio sueco-británico, que dijo que solo podría suministrar una cuarta parte de las dosis que había prometido para el primer trimestre de 2021, es blanco de la indignación de los dirigentes europeos.

La UE exige que el laboratorio cumpla con sus compromisos suministrando dosis producidas en sus fábricas en el Reino Unido.

“Espero de la empresa que entregue las 400 millones de dosis como ha acordado”, insistió ayer Von der Leyen en su cuenta de Twitter. Pero Londres insiste en que su país debe recibir primero todas las vacunas que ordenó. En ese caso, las cuentas no cierran y está claro que no hay suficientes dosis para todos.

Aumentando la presión, la Comisión Europea publicó ayer el contrato con AstraZeneca, pero la versión oculta cuestiones esenciales del mismo como el precio pagado o el calendario trimestral de entregas, informó la agencia de noticias Europa Press

Sin embargo, a través de un descuido descubierto por la publicación alemana Der Spiegel, se supo que el contrato de compra de vacunas asciende a 870 millones de euros.

AstraZeneca y los científicos de la Universidad de Oxford saludaron ayer la autorización para el uso de su vacuna y afirmaron que trabajarán para proporcionar “un acceso amplio y justo” al fármaco.