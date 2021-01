EE.UU. frena ventas de armas, en golpe a las monarquías árabes

El Gobierno del flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suspendió temporalmente importantes ventas de armas al exterior iniciadas por el expresidente Donald Trump, informaron el Departamento de Estado y medios locales.

Entre los acuerdos que se suspenden se encuentra uno de venta de un gran arsenal de armas a Arabia Saudita y otro de cazas furtivos F-35 por 23.000 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos, informaron medios estadounidenses, citando a funcionarios.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó de una “pausa temporal en la implementación de transferencias y ventas de armas para permitir al Gobierno entrante una oportunidad de revisión”.

“Esta es una acción administrativa de rutina en casi cualquier transición y demuestra el compromiso del Gobierno con la transparencia y la buena gobernanza”, agregó.

La nota no dio más detalles, pero la cadena CNN y otros medios estadounidenses citaron funcionarios que dijeron que entre las ventas suspendidas están la de cazas a Emiratos Árabes Unidos.

Los funcionarios citados, que no fueron identificados, no sabían de otros acuerdos que cayeron dentro de la suspensión además del de Emiratos Árabes Unidos.

Esta última operación se pactó poco después de que Trump perdiera las elecciones del 6 de noviembre ante el ahora presidente Joe Biden, luego de que Emiratos y Bahréin firmaran acuerdos con Israel de reconocimiento mutuo y normalización de relaciones.