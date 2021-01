Alarma en Israel por indicios de ineficacia en una vacuna

El funcionario del gobierno encargado de diseñar la estrategia para combatir la pandemia, Nachman Ash, dijo que la primera dosis de la vacuna de Pfizer proporciona menos protección contra la Covid-19 de lo que la empresa farmacéutica estadounidense había indicado inicialmente. Además, advirtió que puede que no proteja contra las nuevas cepas del virus.

Ash cuestionó ayer la eficacia de la vacuna, según informó la Radio del Ejército. “Mucha gente se infectó entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer”, dijo Ash.

“Parece ser que la protección ofrecida por la primera dosis es menos efectiva de lo que habíamos pensado”, dijo.

Los datos sobre el efecto protector contra el virus de la primera dosis son “más bajos de lo que Pfizer presentó”, agregó.

Más de dos millones de israelíes recibieron su primera dosis de Pfizer. Y, hasta el momento, más de 400.000 fueron vacunados con la segunda. El país es el que más rápido avanza en el mundo con la vacunación, medido per cápita.

Según el ministerio de Salud israelí, más de 12.400 personas dieron positivo en el test de coronavirus después de recibir las vacunas. Esta cifra incluye a 69 personas que recibieron la segunda dosis.

Pfizer dice que su vacuna, producida con BioNTech, tiene una efectividad de alrededor del 52% después de la primera dosis y aumenta a alrededor del 95% un número de días después de la segunda dosis.

México e Italia se sumaron ayer a la lista de países que reconocieron en las últimas semanas que deberán ralentizar sus campañas de vacunación por la falta de dosis disponibles, un problema de producción global que no se limita solo a una vacuna y que profundiza la crisis sanitaria global, en plena curva ascendente de casos y muertos en Estados Unidos, Europa, América Latina, África y parte de Asia.

Mientras que Bruselas pide a los gobiernos de la región que aceleren la vacunación contra la Covid-19, que la mayoría inició el 27 de diciembre pasado, para que el 70% de los europeos esté inmunizado en verano, la realidad de varios países impone una dinámica diferente en este programa.

En Italia, por ejemplo, el procedimiento original de inoculación masiva, que ya administró 1.187.920 dosis, sufrirá importantes retrasos por la demora de la farmacéutica Pfizer en la entrega de su fármaco.

Según informa el diario La Stampa, hasta el momento llegaron al país solo 48.000 de las 397.000 dosis previstas para esta semana, mientras que ayer debieron llegar 53.820 y recién hoy las restantes 294.840.

En esa línea, el director de la Agencia Italiana de Medicamentos (Aifa), Nicola Magrini, expresó que la “grave preocupación” generada por la comunicación “a último minuto” del retraso en el envío de las vacunas, y el ministerio de Salud informó 10.497 contagios y 603 decesos en la víspera.

Sin embargo, este nuevo incumplimiento de Pfizer, que se suma al retraso de las entregas en Europa hasta fines de enero o principios de febrero anunciado por

BioNTech el viernes último y criticado además por Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituana, Letonia y Suecia, también provoca la desaceleración del plan de vacunación en México, que hoy recibió un embarque de 220.000 vacunas, la mitad de lo esperado.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, comunicó ayer que la primera fase de vacunación del personal médico -que debía llegar el 25 de enero y el 2 y 9 de febrero- se retrasará hasta el 15 de febrero.