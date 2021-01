Carlos Villagrán, “Kiko”del Chavo del 8, candidato a gobernador en México

Con sus mejillas infladas y sus chillidos, el niño de la Vecindad se ganó el cariño de todos al punto de que llegó a opacar al Chavo, el protagonista de la serie.

Quizás sea en homenaje a esa popularidad que Carlos Villagrán, el actor que lo interpretaba, haya decidido sorpresivamente lanzarse al terreno de la política. En efecto, el actor que ahora tiene 76 años se inscribió como precandidato para la gobernación del estado de Querétaro por el partido Querétaro Independiente, una formación política de centro formada en 2017.

Si bien vivió en varias ciudades de América Latina en virtud de sus actuaciones artísticas, Villagrán está ligado a Querétaro desde 1986, cuando junto a su familia ocupó una residencia en ese estado del centro de México. Conociendo ese vínculo, dirigentes del partido político comenzaron semanas atrás a "tentar" al actor para que se incorpore como precandidato de cara a las elecciones federales mexicanas de junio de 2021. Tras unos días en que evitó referirse al tema, Villagrán ratificó su registro como precandidato y, en conferencia de prensa, ensayó un discurso contrario a la corrupción, uno de los grandes problemas de la política en el país norteamericana.

"Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo", introdujo el humorista. Según recogió el medio local Diario de Querétaro, Villagrán pidió dejar de lado la palabra "poder" porque ha hecho "mucho daño" los mexicanos y abogó por una "unión de mentes y corazones". Durante su presentación el actor también explícito una postura sobre la posible despenalización del aborto, "Yo no estoy en contra ni a favor. Ustedes toman la decisión", apuntó. Enseguida, calificó el nacimiento como "un milagro" y acotó que "las personas, ya sea que fueron violadas o de alguna otra manera, van a tener ayuda, totalmente ayuda para que ustedes decidan qué hacen con ese milagro".

La inscripción de Villagrán es, por el momento, preventiva, ya que recién el 8 de febrero su partido resolverá en forma definitiva quiénes serán los candidatos. Villagrán no solo se preinscribió como gobernador sino también como alcalde de Santiago de Querétaro, capital del estado.